Лідер «УДАРу» Віталій Кличко звернувся до українців з приводу російської агресії проти України.

Він наголосив, що своїми діями Росія фактично оголосила Україні війну.

– У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень – зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн, – говорить Віталій Кличко. – Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу. Так зауважу: Русь була Київською, а Київ – величним містом. Ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з’явиться Москва. Тому змиріться з цим.

Лідер «УДАРу» зазначив, що Україна обрала свій шлях та майбутнє. Воно пов ’ язане не з Російською імперією, а цивілізованою демократичною спільнотою країн.

– За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі! Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози. Що Путін, який перекреслив дипломатичні зусилля для подолання кризи, зупинятися не збирається, – говорить Віталій Кличко.

Він наголосив, що партнери України повинні невідкладно запровадити весь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і НАТО.

– Ми дякуємо тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає! Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити! Бо апетити агресора зростатимуть. І не тільки щодо України. Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом, – говорить Віталій Кличко. – Я пишаюся українцями, які не піддаються паніці. І готові захищати свою країну і свою свободу. На нашій стороні – справедливість і правда. Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою. Щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною.