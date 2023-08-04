“Київстар” попередив абонентів про важливі зміни із серпня

Мобільний оператор Київстар звернувся до абонентів через зміни, які почали діяти вже з 1 серпня. Що потрібно знати, вказано на офіційній сторінці компанії у соціальній мережі Facebook.

Фахівці “Київстар” нагадали, що за рішенням Нацбанку з 1 серпня в Україні діють нові правила користування терміналами самообслуговування, через які багато абонентів звикли поповнювати мобільний рахунок.

“За рішенням НБУ з 1 серпня, щоб поповнити рахунок готівкою через термінал, потрібно пройти ідентифікацію. Але не хвилюйся, ми підготували коротку інструкцію”, – йдеться у повідомленні оператора.

Як поповнювати рахунок через термінал із 1 серпня?

Крок №1: вказати свій номер мобільного телефону:

Крок №2: отримати пароль у SMS-повідомленні;

Крок №3: ввести пароль у відповідне діалогове вікно термінала.

Після цього залишиться поповнити рахунок звичним способом – ввести номер мобільно та внести до купюроприймача необхідну суму.