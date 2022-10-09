Патріарх Московський Кирил привітав Путіна із 70-річчям. Хоча, за твердженням експертів, насправді Путіну сьогодні – 72.
Привітання поширив сайт РПЦ.
Кирил зазначає, що за роки “невтомної праці на ключових державних постах” Путін здобув “репутацію національного лідера, беззастережно відданого Батьківщині, який щиро любить Батьківщину і віддає їй усі свої сили, здібності та обдарування”.
“Господь поставив вас біля керма влади, щоб Ви могли здійснювати служіння особливої важливості та великої відповідальності за долю країни та народу, ввіреного вашій опіці”, – йдеться в тексті.
Патріархові РПЦ “дуже втішно свідчити про ті зміни, які останнім часом відбулися у сфері церковно-державних відносин, які ознаменувалися створенням унікальної моделі співпраці, вибудовуванням довірчого та взаємокорисного діалогу”.
“Особливу вдячність хотів би висловити вам за незмінну увагу до служіння Російській Православній Церкві, потребам та сподіванням віруючих людей, а також за діяльну підтримку, яку ви надаєте найважливішим церковно-громадським починанням.
У цей важливий для вас і нашої країни день бажаю невичерпних сил, великої допомоги Божої та благословенних успіхів у подальшому служінні на високій та відповідальній посаді державного лідера великої росії. Всещедрий Господь нехай збереже Вас у душевній та тілесній фортеці на багато літ”, — резюмував Кирил.