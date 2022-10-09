Патріарх Московський Кирил привітав Путіна із 70-річчям. Хоча, за твердженням експертів, насправді Путіну сьогодні – 72.

Привітання поширив сайт РПЦ.

Кирил зазначає, що за роки “невтомної праці на ключових державних постах” Путін здобув “репутацію національного лідера, беззастережно відданого Батьківщині, який щиро любить Батьківщину і віддає їй усі свої сили, здібності та обдарування”.

“Господь поставив вас біля керма влади, щоб Ви могли здійснювати служіння особливої ​​важливості та великої відповідальності за долю країни та народу, ввіреного вашій опіці”, – йдеться в тексті.

Патріархові РПЦ “дуже втішно свідчити про ті зміни, які останнім часом відбулися у сфері церковно-державних відносин, які ознаменувалися створенням унікальної моделі співпраці, вибудовуванням довірчого та взаємокорисного діалогу”.