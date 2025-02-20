Куточок України в Італії: парафія Матері Божої Неустанної Помочі стала для багатьох людей часточкою рідного за кордоном

За обставинами долі чимало українців живе і працює в Італії. Однак вони не забувають рідної України, єднаються з батьківською землею у своїй любові, молитві, у благородних вчинках милосердя. Духовним наставником для українців в італійському місті Аверса є наш земляк о.Ігор Горішний з Тернополя.

Парафія Матері Божої Неустанної Помочі стала для багатьох людей не лише місцем сокровенної молитви, але й наймилішим та найріднішим куточком зустрічі з Україною. Тут після Святої Літургії можна познайомитися ближче з українцями, знайти земляків, друзів, прийняти участь в мистецьких заходах, поділитися своїм болем чи радістю з ближніми. Отець Ігор передає українцям промінці Божої любові та розради, він є чудовим музикантом і співаком. Душевною красою сповнені його пісні про квітучі мальви і мамину ласку, про українські степи і пшеничні лани, про Ісуса і Богородицю. З його підтримкою створено в Італії «Парафіяльну українську школу святих Віри, Надії та Любові», молодіжну спільноту «Любисток», колектив «Діти України».

З початку повномасштабного вторгнення українська громада з Аверса допомагає воїнам та біженцям. Постраждалі від війни українці отримали прихисток в Італії, вони приходять до отця Ігоря за батьківською порадою і підтримкою. В когось війна забрала рідний дім і все, що нажили протягом віку, хтось втратив рідних і близьких людей. Любляче слово священника заспокоїть, витре згорьовані сльози, принесе надію, поверне сили до життя.

Італійці з подивом і захопленням споглядають, як люди з України переживають за рідною Батьківщиною, як великим гуртом збираються в барвистих вишиванках, з синьо-жовтими прапорами, щоб засвідчити любов і солідарність з Україною, висловити протести проти ворожих ракетних обстрілів та загибелі мирного населення. Українці зібрали тисячі євро, щоб придбати дрони, автомобілі, військове спорядження, медикаменти для Збройних сил України. Вони здійснюють паломництво до святині в Люрді, щоб помолитися за справедливий мир, за воїнів на фронті та українських Героїв.

Зворушливою була зустіч дітей з Нікополя в українській церкві в Італії. Маленькі серця, які зранені болем війни, отримали тут дружні обійми, материнську ласку і батьківську любов, відчули гостинність справжньої української родини. Також юні українці побачили чудові краєвиди Італії та історичні пам’ятки, отримали подарунки.

Українська громада з Аверса, де також є чимало наших краян з Тернопілля, провела благодійні ярмарки на підтримку України. Люди принесли на виставку все найкраще з рідної землі: вишивку, сувеніри, патріотичні прикраси, українську випічку, щоб зібрати кошти для воїнів 25-ї десантно штурмової бригади на Авдіївському напрямку та для військового госпіталю в Дніпрі. Солдати передають разом зі щирими словами вдячності український прапор з фронту, як найдорожчий оберіг та святий символ України.

Отець Ігор Горішний разом з чуйними українками Любою Ковальською, Галиною Антоняк, Ольгою Ковтуновою, Наталією Павлюк та іншими благодійниками допомагають онкохворим дітям в Тернополі, дітям-сиротам та багатодітним родинам в Бережанах. Також допомогу від італійських доброчинців отримав десятирічний Ігорчик Мельников з дитячим церебральним паралічем із Луганської області, який довший час проживав з батьками в Бережанській громаді. Разом з подарунками знедолені діти і самотні люди старшого віку отримують краплинку любові, доброти і милосердя.