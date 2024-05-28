Купили кавомашину Philips? Що треба знати про експлуатацію

Про корисні властивості кави написано безліч статей. Цей напій зранку допомагає швидко прокинутися, прийти до почуттів та налаштуватися на новий робочий день. Саме справжнє еспресо потішить поціновувачів ароматної кави своїм енергетичним потенціалом. Але щоб приготувати його в домашніх умовах, вам знадобиться кавомашина Philips, замовити яку з доставкою можна за посиланням https://www.ctrs.com.ua/ru/kofemashiny/brand-philips/ в українському інтернет-магазині електроніки та побутової техніки. Це справжня інвестиція у власну ефективність, адже ковток справжньої кави зранку – це сили на весь день.

Прості правила догляду за кавомашинами Philips

Автоматична кавоварка Philips коштує приблизно від 15-16 тисяч гривень. А найдорожчі зразки для домашнього використання з автоматичним капучинатором обійдуться покупцю у суми понад 40 тисяч гривень. Звісно, після купівля нам хочеться, щоб кавова машина Філіпс працювала тривалий час та якісно виконувала свої функції. Для цього варто дотримуватися елементарних правил експлуатації:

Як уникнути повітряних пробок в кавомашині?

Якщо автоматична кавоварка “завоздушилася”, помпа перестає подавати воду. Повітряні пробки можуть стати причиною неправильної роботи кавомашини та погіршення якості напоїв. Вони виникають, коли повітря потрапляє в систему подачі води. Як запобігти цьому:

завжди перевіряйте, чи резервуар для води заповнений;

уникайте переміщення кавомашини під час її роботи;

якщо манометр сигналізує про зниження тиску, варто перевірити ущільнення та герметичність трубок.

Завчасна заміна фільтрів для кави та води також зарадить при виникненні повітряних пробок. Якщо ж самі не в силах розв’язати цю проблему, варто звернутися в сервісний центр за професійною допомогою.

Регулярне очищення і видалення накипу

Накип – це поширена проблема для будь-якої кавомашини, оскільки він утворюється внаслідок осідання мінералів, що містяться у воді. Якщо не видаляти накип регулярно, він може призвести до низки серйозних несправностей, таких як блокування насосу, падіння тиску пари в системі та погіршення смаку кави. Кавомашини Philips оснащені спеціальною програмою видалення накипу, яку слід запускати відповідно до інструкцій виробника.

Правильне використання води

Якість води відіграє важливу роль у збереженні кавомашини в належному стані. Використовуйте свіжу очищену воду, уникаючи жорсткої або мінералізованої води, яка може прискорити утворення накипу. Якщо у вашому регіоні жорстка вода, рекомендується встановити фільтр для пом’якшення води або використовувати бутильовану воду з низьким вмістом мінералів. Також ступінь жорсткості води слід виставити у налаштуваннях, щоб у сервісному режимі самообслуговування кавомашина Philips могла очиститися належним чином.

Додаткові поради власникам кавомашин Philips

Дуже важливо тримати бункер для зерен та кавомолку у чистому вигляді. Під час подрібнення зерен виділяються волога та жир, які можуть потрапляти всередину та накопичуватися на внутрішніх елементах. Якщо вчасно не виконувати очищення, кава набуває гіркого присмаку та є ризик поширення плісняви.

Ще одна порада – після кожного використання очищати трубку капучинатора від молочних жирів. Вони також мають властивість накопичуватися в кавовій машині та призводити до передчасних несправностей. На щастя, кавова техніка цього бренду підтримує сервісні режими для капітального очищення. Якщо ж на дисплеї побачили повідомлення про помилку, варто провести діагностику або звернутися до фахівців за порадами.