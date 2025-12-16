Купуючи ялинку житель Тернопільщини віддав шахраям понад 6 тисяч гривень

Поліцейські Тернопільщини в період підготовки до рідвяно-новорічних свят застерігають громадян бути обачними під час купівлі товарів у соціальних мережах та месенджерах. До поліції 10 грудня надійшло повідомлення щодо звернення громадянина, 2001 року народження, жителя однієї з громад Тернопільщини, який повідомив про шахрайські дії відносно нього.

Зі слів заявника, він у мобільному додатку знайшов оголошення про продаж новорічної ялинки. Під час листування з невідомою особою остання переконала покупця здійснити передоплату. Довірившись продавцю, чоловік добровільно перерахував 6 398 гривень зі своєї банківської картки на вказаний рахунок, повідомляють правоохоронці.

Після отримання коштів зв’язок із «продавцем» обірвався, а товар так і не був доставлений. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства, та звернувся по допомогу до поліції.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та вживають заходів щодо встановлення особи зловмисника.

Поліція закликає громадян дотримуватися простих правил безпеки:

– не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам;

– надавайте перевагу післяплаті або перевіреним продавцям;

– остерігайтеся занадто вигідних пропозицій;

– перевіряйте профілі продавців та відгуки про них;

– у разі підозрілих ситуацій одразу звертайтеся до поліції.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтеся до найближчого підрозділу поліції.