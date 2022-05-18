Міністерство охорони здоров’я створило реєстр з інформацією про дітей, що травмувалися внаслідок збройної агресії рф в Україні.

Повідомити про травмування дитини можна за посиланням.

Варто заповнювати інформацію про дітей, які зазнали не лише фізичних, але й психологічних травмувань, а також про тих, хто через збройну агресію РФ не може отримати вчасну медичну допомогу. Подати інформацію можуть батьки, родичі або знайомі дитини.

Відомості передаватимуться в Офіс Президента України та спеціальний фонд, який надаватиме фінансову допомогу законним представникам дитини для її лікування або реабілітації.