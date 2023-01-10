Куди подіти «живу» ялинку після свят: чи є пункти збору в Тернополі

Що у Тернополі роблять з новорічними ялинками і чи з користю їх використовують?

За кілька тижнів справжні ялинки та сосни починають засихати та осипатися. Дерева стають менш привабливими, а господиням від них додатковий клопіт. Єдиний вихід – утилізація. Зі слів речниці Тернопільської міської ради Мар’яни Зварич, у місті не працюють пункти збору новорічних хвойних дерев, пише “20 хвилин”.

Жителі Тернопільської міської територіальної громади, які придбали на новорічно-різдвяні свята «живі» ялинки та сосни, зможуть залишити їх після використання на території сміттєвого майданчика поруч зі встановленими контейнерами для твердих побутових відходів. Потім комунальні служби вивозять складені ялинки на сміттєзвалище, – каже вона.

В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології просять місцевих жителів не закидати цілі ялинки чи сосни у контейнери. Адже новорічні – дерева великогабаритні тверді побутові відходи.

Тому, якщо у вас немає вдома тварин та твердопаливного засобу обігріву, вам треба просто очистити дерево від святкових декорацій і залишити його біля контейнерів зі сміттям.

Техніка, яка буде здійснювати вивезення, мала змогу легко під’їхати та завантажити його. Звідти їх уже вилучають працівники обслуговуючих підприємств, що здійснюють вивезення сміття, – повідомляють на офіційному сайті міськради.

Минулого року працівники підприємства, що обслуговує мікрорайон «Східний масив», використовували механічну дробилку. Після чого деревину віддавали на котельні для обігріву закладів.

Також ми звернулися до голови ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» Сергія Лупака, аби дізнатися, чи організують в ОСББ свій збір ялинок і що з ними роблять.

Щорічно ялинки збирають і вивозять централізовано. Цим займається управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Я пам’ятаю, минулого року казали просто приносити до контейнерів, а потім дерева вивозили. Як буде цьогоріч – поки невідомо, можливо, як і раніше. Жодної інформації я не отримував. Але думаю, ялинок біля смітників буде менше. Люди не так активно купували, деякі вирішили придбати штучні, а деякі взагалі без ялинок, – розповів пан Сергій.

Досвід інших міст

І поки тернополяни просто викидають хвойні дерева на смітник, жителів інших населених пунктів використовують їх з користю. Наприклад, у містах організовують пункти прийому новорічних дерев. Це може бути п’ять, а може і 20 пунктів. Людям варто просто принести туди свою новорічну красуню і залишити. Зібрані ялинки, сосни, смереки перероблять на тріски і використовують для мульчування (кривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм, відходами) лунок кущів та дерев, що захищає ґрунт від пересихання і перегріву. Такі методи утилізації практикували в Києві, Одесі, Полтаві, Хмельницькому та Львові.

У Національній екологічній раді України переконують, відвозити ялинки на сміттєзвалище і там спалювати одразу означає – шкодити навколишньому середовищу.

Жива ялинка, поки росте, поглинає вуглекислий газ і допомагає стримувати темпи глобального потепління. Але, якщо в січні її просто відправити на звалище, вона, як і будь-яке органічне сміття буде виділяти метан, що впливає на зміну клімату. Двометрове дерево, розкладаючись на звалищі, викине в атмосферу 6 кілограмів CO2, – повідомляють в екологічній раді.

Тож команда ради неодноразово влаштовувала пункти прийому, куди після закінчення свят можна здати новорічні ялини та сосни. Перед транспортуванням треба переконатися, що на хвойних деревах не залишилось новорічних прикрас.

Зібрані дерева на спеціальному різкоподрібнювачі перероблять на тріску, якою потім підсипатимуть в лунки нових саджанців в лісових господарствах. Крім того, використані дерева можна застосовувати замість палива при обігріві.