«Тернопіль у барвах серця»

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» представлено унікальну виставку вишитих картин тернопільської майстрині Ірини Кошелінської.

У своїх роботах авторка відтворює ретро-куточки Тернополя кінця XIX – початку XX століття. Усі картини створені за мотивами старовинних фотографій і вирізняються високою точністю відтворення міських пейзажів. Основою для майбутніх вишивок стають архівні світлини, які майстриня знаходить в інтернеті або отримує від знайомих.

Під час вишивання Ірина використовує 17 відтінків сірого. Експозиція налічує 27 робіт, присвячених Тернополю. Ще 4 картини відображають локації області. Авторка презентує дві нові свої роботи.

Це унікальне поєднання мистецтва вишивки та історії Тернополя і відчуття атмосфери міста Тернополя крізь призму часу.