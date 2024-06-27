Кредитні картки Visa чи MasterCard: яку платіжну систему обрати?

Сучасне життя важко уявити без безготівкових платежів. В Україні найбільш поширеними є платіжні системи Visa та MasterCard, які дозволяють замінити готівку на електронні розрахунки, підвищуючи безпеку зберігання коштів. Але яка з них краще підходить для ваших потреб? Давайте розглянемо відмінності між Visa та MasterCard.
Обидві платіжні системи є міжнародними лідерами з головними офісами у США, надаючи послуги по всьому світу. Основна відмінність між кредитними картками полягає в основній валюті: більшість банківських операцій з картками Visa проводиться в доларах США, тоді як MasterCard частіше здійснює транзакції в євро.
Ще одна різниця стосується способу реєстрації: для реєстрації в системі Visa потрібно відвідати місцевий банк, пройти перевірку службою безпеки та надати певний пакет документів. MasterCard дозволяє пройти авторизацію самостійно на сайті в будь-який зручний для вас час.
Розглянемо переваги платіжних систем Visa та MasterCard для визначення, яка з них вигідніша для користування за межами України.
Visa обслуговує 4,1 млрд користувачів у понад 200 країнах, з яких український сегмент становить 34%. Вона пропонує п’ять типів карток: від базової Classic до преміальної Infinite. Основні функції Visa включають:
Переваги Visa:
MasterCard покриває понад 210 країн і займає понад 65% транзакцій в Україні. Вона пропонує картки з різним функціоналом: від базової Standard до елітної World Black Edition. Основні опції MasterCard включають:
Переваги MasterCard:
Обидві платіжні системи пропонують зручні програми розстрочки, що дозволяють розподілити платежі за великі покупки на кілька частин без додаткових витрат. Це особливо корисно для великих витрат, таких як подорожі або купівля техніки. Банк Кредит Дніпро є учасником обох платіжних систем, пропонуючи своїм клієнтам широкий спектр послуг та можливостей для зручного і безпечного використання електронних розрахунків.
Вибір між Visa та MasterCard залежить від ваших особистих потреб та звичок. Якщо ви часто подорожуєте до США, Visa може бути більш вигідною через відсутність конвертації. Для подорожей Європою та інтернет-покупок MasterCard пропонує більше переваг. Також варто враховувати можливість оформлення розстрочки, що додає гнучкості у використанні обох платіжних систем.