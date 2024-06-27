Кредитні картки Visa чи MasterCard: яку платіжну систему обрати?

Сучасне життя важко уявити без безготівкових платежів. В Україні найбільш поширеними є платіжні системи Visa та MasterCard, які дозволяють замінити готівку на електронні розрахунки, підвищуючи безпеку зберігання коштів. Але яка з них краще підходить для ваших потреб? Давайте розглянемо відмінності між Visa та MasterCard.

Основні відмінності між Visa та MasterCard

Обидві платіжні системи є міжнародними лідерами з головними офісами у США, надаючи послуги по всьому світу. Основна відмінність між кредитними картками полягає в основній валюті: більшість банківських операцій з картками Visa проводиться в доларах США, тоді як MasterCard частіше здійснює транзакції в євро.

Ще одна різниця стосується способу реєстрації: для реєстрації в системі Visa потрібно відвідати місцевий банк, пройти перевірку службою безпеки та надати певний пакет документів. MasterCard дозволяє пройти авторизацію самостійно на сайті в будь-який зручний для вас час.

Visa чи MasterCard: що краще для користування за кордоном?

Розглянемо переваги платіжних систем Visa та MasterCard для визначення, яка з них вигідніша для користування за межами України.

Visa обслуговує 4,1 млрд користувачів у понад 200 країнах, з яких український сегмент становить 34%. Вона пропонує п’ять типів карток: від базової Classic до преміальної Infinite. Основні функції Visa включають:

Click to Pay, Tap to Phone, безконтактні платежі через смартфон;

Перекази P2P та зарахування за номером телефону;

Оплата в транспорті через валідатор.

Переваги Visa:

Можливість знімати кошти в будь-якому банкоматі, що обслуговується вашою організацією;

Відсутність конвертації при оплаті в США.

MasterCard покриває понад 210 країн і займає понад 65% транзакцій в Україні. Вона пропонує картки з різним функціоналом: від базової Standard до елітної World Black Edition. Основні опції MasterCard включають:

Швидка та безпечна купівля товарів/послуг в інтернеті — Click to Pay;

Безконтактні способи оплати через смартфон — Apple Pay, Google Pay, Mi Pay, Swatch Pay;

Поповнення за номером телефону, реквізитами або імейлом.

Переваги MasterCard:

Ідеальний вибір для подорожей Європою, адже з євровою карткою не потрібно платити додаткову комісію, а з гривневою — лише пряму конвертацію;

Можливість отримання готівки на касі магазину до 6000 гривень, поповнення балансу з лімітом у 5000 гривень.

Розстрочка за допомогою платіжних систем

Обидві платіжні системи пропонують зручні програми розстрочки, що дозволяють розподілити платежі за великі покупки на кілька частин без додаткових витрат. Це особливо корисно для великих витрат, таких як подорожі або купівля техніки. Банк Кредит Дніпро є учасником обох платіжних систем, пропонуючи своїм клієнтам широкий спектр послуг та можливостей для зручного і безпечного використання електронних розрахунків.

Висновок

Вибір між Visa та MasterCard залежить від ваших особистих потреб та звичок. Якщо ви часто подорожуєте до США, Visa може бути більш вигідною через відсутність конвертації. Для подорожей Європою та інтернет-покупок MasterCard пропонує більше переваг. Також варто враховувати можливість оформлення розстрочки, що додає гнучкості у використанні обох платіжних систем.