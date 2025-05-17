«Креатор-Буд» продовжує підтримувати збірну з художньої гімнастики

Голова Ради директорів девелоперської компанії «Креатор-Буд», бізнесмен, будівельник і меценат Ігор Гуда заявив про продовження партнерства зі збірною з художньої гімнастики. За його словами, підтримка молодих спортсменок — це інвестиція в майбутнє України.

«Ці дівчата щодня демонструють силу характеру, дисципліну та жагу до перемоги. Мені було важливо особисто побачити, як проходять їхні тренування, — зазначив Ігор Гуда. — Ми переконані, що вони заслуговують найкращих умов для розвитку».

Під час зустрічі зі спортсменками вже обговорили ідею інтегрувати художню гімнастику у майбутні житлові комплекси компанії — у форматі дитячих садків, секцій або студій. За словами Ігоря Гуди, компанія прагне створювати не лише архітектурні, а й соціальні проєкти:

«Поруч із будинками мають зростати особистості, переможці й ті, хто будуватиме сильну Україну. Для мене це питання принципу», — підсумував меценат.

Нагадаємо, за підтримки і фінансової допомоги Ігоря Гуди в Тернопільській області створена обласна федерація художньої гімнастики. Відкрила свої двері секція з художньої гімнастики. Працюють три професійні тренери. Гучні перемоги вихованців Тернопільської художньої гімнастики попереду.