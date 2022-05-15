Під такою назвою буде проведено онлайн-конкурс дитячих малюнків. Його оголосив Координаційний центр з надання правової допомоги.

Тема конкурсних робіт – моє майбутнє в мирній Україні. Учасником конкурсу може бути особа віком до 18 років.

Номінації конкурсу: молодша група (віком до 8 років); середня група (віком від 9 до 13 років); старша група (віком від 14 до 17 років).

Етапи проведення конкурсу:

I етап – прийом конкурсних робіт з 05.05.2022 року до 26.05.2022 року. Голосування за конкурсні роботи – до 09.06.2022 року.

II етап – визначення переможців та оголошення результатів конкурсу з 13.06.2022 року до 17.06.2022 року.

III етап – нагородження переможців конкурсу, що відбудеться з 20.06.2022 року до 24.06.2022 року.

Організатори оголосили умови та порядок подання конкурсних робіт та вимоги до них. Переможці будуть нагороджені грамотами та призами за перше, друге та третє місце в кожній номінації. Найкращі малюнки буде розміщено на вебсайті.