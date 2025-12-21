Краєзнавчий екскурс «На сторінку історичного літопису Товстого» зібрав творчих особистостей

У грудні творча спільнота відзначає Всесвітній день хорового співу. Адже це – один із найстаріших і найпоширеніших видів мистецтва, здатний об’єднувати людей різних національностей, культур і віку. Тож недарма 7 грудня 2025 р. в гостинній залі ЗОШ І-ІІІ ступ. селища Товсте, зацікавлену й поважну авдиторію зібрала культурно-краєзнавча імпреза, яку підготувала і провела заслужена працівниця культури України Ольга Тракало, яка майже три десятиліття очолювала Заліщицьку бібліотечну систему.

Під час краєзнавчого екскурсу «На сторінку історичного літопису Товстого» Ольга Йосипівна запропонувала докладно ознайомитися зі змістом цьогорічного підготовленого і виданого нею краєзнавчого інформаційно-фотоальбомного видання «Хоровий спів у Товстому». Розповідь супроводжувалась слайдами, відеозаписами хорового виконання пісень. Зокрема, розпочалася подія з відео «Пісні про Товсте» у виконанні народного аматорського ансамблю «Візерунок» на музику і під керуванням колективом Ореста Слободяна, на слова педагога, краєзнавця-дослідника світлої пам’яті Данила Онищука.

Книжка «Хоровий спів у Товстому» побачила світ 2025 р. в Тернополі, у видавництві «Терно-Граф». Передмову до неї написав заслужений журналіст України, голова Тернопільської облорганізації НСЖУ, письменник, уродженець Товстого Василь Тракало. Він зробив цілу низку важливих кроків, щоб книга вийшла.

У виданні також опубліковані статті заслуженої журналістки України Ольги Личук (Мельник) і заслуженого працівника культури України, композитора й організатора хорів на Харківщині, уродженця села Виноградне Василя Салевича. Книжка зацікавить уважних читачів галереєю фотографій товстенських хорів різних років із коментарями О. Тракало і детальним переліком художніх керівників, диригентів, учасників співочих колективів різних років. А їх було в Товстому 1065 співаків в різних хорах!

Спонсори видання: Михайло Лазар, Оксана Івасів-Анісімова, Іван Петльований. Товстенська селищна рада (голова – Іван Проданик) придбала книги для усіх бібліотек, закладів культури і освіти громади.

Під час обговорення книги й аналізу розвитку хорового руху учасники презентації ділилися спогадами, звучали українські пісні. На початку прозвучала молитва «Отче Наш», яку натхненно заспівали учасники хору церкви архистратига Михаїла УГКЦ селища Товсте (регентка – Ірина Карп’юк-Гевко). Того грудневого дня Ольга Тракало запросила до слова гостей із Заліщиків: поета, редактора, журналіста Петра Мельника і заслужену журналістку України О. Личук (Мельник). Виступив і заслужений працівник культури України В. Салевич.

Учасник хорів, керівник гуртків Товстенського Будинку дитячої та юнацької творчості Леонід Гевко поділився спогадами про хорову діяльність із хористами різного віку і років. Дочка багатолітнього керівника хорів у Товстому Олексія Івасіва, хористка Оксана Івасів-Анісімова з трепетом і сльозами на очах розповідала про свого батька і дякувала авторці книги за збережену пам’ять. Солістка, учасниця хорів, мати загиблого воїна-Героя Олексія Гарбуза Ольга Гарбуз – вплела свої теплі спогади і слова вдячності Ользі Тракало у вінок виступів.

Усі учасники події вшанували пам’ять полеглих Героїв, випускників місцевої школи і жителів Товстого: Олега Русиняка, Василя Бабінця, Ігоря Данилюка, Роман Данилюка, Федора Котузяка, Олексія Гарбуза, Андрія Грущака, Юрія Перуняка, Ігоря Ободяка, а також всіх інших наших захисників, які віддали життя на вівтар України під час новітньої російсько-української війни.

Акордом живої пам’яті стала пісня «Героям України!» у виконанні соліста Володимира Червінського на слова і музику його сина Павла.

Ведуча імпрези перегорнула сторінки літопису відомих ювілярів 2025 р. із Товстого. Так, у цьогоріч вшановуємо 140 років від дня народження професора фізики, автора понад 40 наукових праць, одного з організаторів Українського таємного університету (1922-1925 рр.) у Львові Володимира Кучера; з династії вчених – його син Роман Кучер, академік, вчений-хімік, а внук Аскольд Кучер – лікар, кандидат медичних наук. Правнук В.Кучера – Роман-Даниїл Кучер – кандидат економічних наук. У 2021 р. вийшла книга письменника і дослідника Романа Горака «Академік Роман Кучер» зі статтею про історію Товстого і династію Кучерів.

Про сотника УГА, священника Антіна Навольського, який був організатором духовного і громадського життя в Товстому, розповів голова правозахисної організації «Гельсінкська ініціатива – ХХІ», громадської організації «Зелений світ», гість із Чорткова Олександр Степаненко. Як дослідник життєпису о. Антіна Навольського, він наголосив, що священника було визнано праведником народів світу, а також зупинився на віхах біографії священника-місіонера, праведника України Омеляна Ковча. Про нього опублікована стаття О.Степаненка в журналі «Золота пектораль» (головний редактор видання – В. Погорецький). Пан Олександр подарував цей журнал Товстенькій школі.

З вітальним словом до авторки видання «Хоровий спів у Товстому» О. Тракало виступила директорка школи Марія Окопняк. Одинадцятикласниця Аліна Семерез, подякувала Ользі Йосипівні за цю книжку, яку вона подарувала учням випускного класу.

Ольга Тракало, очолюючи Заліщицьку бібліотечну систему, зробила вагомий вклад у краєзнавчу скарбницю рідного краю. За її редакторської, упорядницької та дослідницької діяльності підготовлені й надруковані видання які є у вільному доступі для читачів у Заліщицькій міській центральній публічній бібліотеці: «З любов’ю до краю» – бібліографічний посібник» (О. Тракало і В. Олійник, 1998 р.); «Ми працюємо так: з досвіду проведення занять у творчих лабораторіях» (про бібліотеки-філії – музеї і центри народознавства; 2008 р.); краєзнавча розвідка «Шляхами забутої долі: Климентина Попович-Боярська – 145 років від дня народження письменниці» (2008 р.); «Маестро Наддністрянського краю: 100-річчю від дня народження композитора Я.В.Смеречанського присвячується» (2009 р.); бібліографічний нарис до 85-річчя від дня народження письменника, Генерального секретаря Світового Конгресу Вільних Українців Василя Вериги «З Україною в серці» (2010 р.); «Історія міста Заліщики та сіл Заліщицького району» (2010 р.); «Благословенна талантами Заліщицька земля» (2010 р.) «Наші краяни – творці державності України» (продовження, 2011 р.); «Душа його – неначе сонях: письменник Євген Безкоровайний» – бібліографічний покажчик (2017 р.); «Афганістан – наш біль, наша пам’ять» (2019 р.); «Невичерпні джерела краю» – про досвід краєзнавчої роботи у бібліотеках-філіях (2020 р.).

Тут названо 11 підготовлених у співпраці з працівниками бібліотек ґрунтовних видань. А книжка «Хоровий спів у Товстому» Ольги Тракало є 12-тим таким краєзнавчим дослідженням.

Про вклад у краєзнавчі дослідження Ольги Йосипівни вела мову під час свого виступу бібліограф Заліщицької міської бібліотеки, заслужена журналістка України, редакторка, письменниця, членкиня НСЖУ, НТШ, ССПУ Оксана Дяків, яка зачитала свій вірш «Українська пісня» і подарувала школі власну збірку поезій «Покоління».

Вчитель Заліщицької державної гімназії, заслужений вчитель України Василь Дяків запропонував організувати запис відеосвідчень колишніх і нинішніх учасників хорів, щоб зберегти літопис розвитку хорових колективів і їхнього доробку в Товстому.

Щиро привітали Ольгу Тракало директорка Заліщицької міської центральної публічної бібліотеки Марія Рудик і директор КП «Заліщики туристичні» Володимир Кулачковський.

Від друзів-літераторів Світлани Леськів, Ольги Кухти і Володимира Забарила звучали вірші. Зачарувала присутніх пісня «Про Товсте» на слова Світлани Леськів, заступника директора з виховної роботи і психолога школи селища Товсте, яка очолює Товстенське відділення Спілки слов’янських письменників України.

Сердечно привітала Ольгу Йосипівну пісню «Тримаймося!» директорка Будинку культури с. Солоне Іванна Хандій.

Такі краєзнавчі події наснажують, здружують, сприяють культурному розвитку рідного краю.