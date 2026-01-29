«Краща книга Тернопілля – 2025»

Під таким гаслом вперше проводиться обласний конкурс на кращі видання поліграфічної продукції видавництвами та приватними друкарнями нашого краю. Його співорганізаторами виступили Спілка слов’янських письменників України, Українська асоціація творчої інтелігенції «Світ культури», Українська літературно-мистецька фундація, Український фонд культури, обласні організації Національних спілок журналістів і краєзнавців України, Тернопільський обласний краєзнавчий музей та газета «Свобода».

На конкурс можна подавати книги до 2025 року випуску художньої, краєзнавчої, історичної, релігійної, енциклопедичної, музеєзнавчої, мистецької, фольклорної, етнографічної, науково-дослідницької та ін. тематики.

До складу обласного журі конкурсу увійшли відомі у краї керівники творчих, культурних та громадських організацій, фондів, музейних установ, письменники, журналісти, художники, дизайнери, діячі науки, мистецтва, освіти і духовності. Зокрема, В. Барна (голова), В. Уніят (заступник голови), Н. Чеканова (секретар), депутат обласної ради М. Тимошик, почесний краєзнавець Я. Шатарський, доктор богословських наук о. І.А. Говера, заслужений журналіст України В. Тракало, доктори історичних наук, професори М.Москалюк та Л.Кравчук, заслужений художник України М. Дмітрух, дизайнер О. Кіналь.

На конкурс свої книги можуть подати місцеві поліграфічні підприємства, приватні видавці, творчі спілки, громадські та культурно-освітні організації, товариства, фонди, бібліотеки та окремі автори.

Книги на конкурс прийматимуть до 28 лютого включно. Їх можна подавати секретарю обласного журі, заступнику директора обласного краєзнавчого музею Н. Чекановій за адресою: м. Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 3.

Урочисте відзначення відбудеться у день народження Тараса Шевченка із врученням дипломів та спеціальних відзнак. За підсумками буде розгорнуту виставку книг в обласному краєзнавчому музеї.

Оргкомітет