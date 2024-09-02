«Кожен ліцеїст системи МВС має стати елітою для нашої держави», — Ігор Клименко

2 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко офіційно відкрив ліцей у Дніпрі. Ліцеї МВС вже розташовані у чотирьох регіонах України – Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та Вінниці. У Кривому Розі тривають ремонтні роботи.

“Ще 9 місяців тому це була ідея, бажання підтримати сімʼї наших захисників. Усією командою МВС щодня працювали над реалізацією задуму, вірили в результат”, — підкреслив Міністр внутрішніх справ.

“Наша мета — щоб кожен ліцеїст отримав максимально якісні та повні знання. Для кожного, хто вступив до наших ліцеїв, це перший серйозний та самостійний крок у доросле життя. Я хотів би побажати, щоб ви знайшли тут справжніх друзів. Аби з вами так працювали викладачі, щоб ви стали справжньою елітою не лише нашого відомства, але й усієї країни”, — заявив Ігор Клименко, звертаючись до ліцеїстів з усієї країни.

Також на заході був присутній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який висловив вдячність усьому керівництву МВС за відкриття безпекових ліцеїв.

“Ви – справжні сини та доньки українського народу. Впевнений в тому, що в даному навчальному закладі ви здобудете якісну освіту та оберете свій подальший шлях. Хтось з вас буде військовослужбовцем, хтось правоохоронцем, хтось рятувальником. Впевнений в тому, що ви є справжніми патріотами України2, — наголосив Сергій Лисак.

Своєю чергою державний секретар МВС України Інна Ящук завітала до столичного ліцею безпекового спрямування, заступник міністра Олексій Сергєєв до Івано-Франківського, а голова ДСНС України Андрій Даник – до Вінницького ліцеїв системи МВС.

Відтак сьогодні 465 дітей з різних куточків України отримали перші погони та шеврони ліцеїстів.

Після завершення заходу Ігор Клименко оглянув навчальні аудиторії ліцею, обладнані сучасною технікою, а також відвідав кімнати, де мешкають ліцеїсти.

Зазначимо, напередодні офіційної посвяти, ліцеїсти пройшли спеціальний вступний курс, який передбачав знайомство з викладачами, поділ по взводах, ознайомлення з розпорядком та статутом.

“Я пишаюся усією роботою, яку провели представники системи МВС та усі залучені до будівництва та наповнення матеріально-технічної бази ліцею”, — заявив Ігор Клименко.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Міністр внутрішніх справ України повідомив про відкриття ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання MBC. Метою створення цих закладів є надання якісної освіти для дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти, отримали поранення на фронті або ж безпосередньо беруть участь у бойових діях.