“Козаче, ти шо, з дуба впав”: Ющенко став зіркою TikTok

Експрезидент України Віктор Ющенко знявся у жартівливому відео та став зіркою соцмереж.
У соціальній мережі TikTok поширення набирає кумедне відео, у якому одну з головних ролей зіграв третій президент України Віктор Ющенко. Лише за два дні кількість переглядів перевалила за 2,3 млн.
У коротенькому комедійному відео блогер на ім’я Артем негативно відповідає на пропозицію дівчини, яка знаходиться за кадром, скуштувати меду. Відеоролик з’явився у сервісі TikTok 17 червня.
“Я не люблю мед”, — говорить хлопець.
Після цих слів у кадрі з’являється Віктор Ющенко, який, згідно з титрів, виконує роль батька дівчини.
“Козаче, ти шо, з дуба впав”, — каже він й робить жест рукою, нібито дає потиличник.
Після цього усі герої задоволено посміхаються.
@vulyk_♬ оригінальний звук – Вулик
Коротеньке жартівливе відео за два дні встигло набрати понад 2,3 млн переглядів, зібрати 213 тис. вподобайок, 72 тис. поширень та майже 2,5 тис. коментарів.