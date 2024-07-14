“Козаче, ти шо, з дуба впав”: Ющенко став зіркою TikTok

Експрезидент України Віктор Ющенко знявся у жартівливому відео та став зіркою соцмереж.

У соціальній мережі TikTok поширення набирає кумедне відео, у якому одну з головних ролей зіграв третій президент України Віктор Ющенко. Лише за два дні кількість переглядів перевалила за 2,3 млн.

У коротенькому комедійному відео блогер на ім’я Артем негативно відповідає на пропозицію дівчини, яка знаходиться за кадром, скуштувати меду. Відеоролик з’явився у сервісі TikTok 17 червня.

“Я не люблю мед”, — говорить хлопець.

Після цих слів у кадрі з’являється Віктор Ющенко, який, згідно з титрів, виконує роль батька дівчини.

“Козаче, ти шо, з дуба впав”, — каже він й робить жест рукою, нібито дає потиличник.

Після цього усі герої задоволено посміхаються.

Коротеньке жартівливе відео за два дні встигло набрати понад 2,3 млн переглядів, зібрати 213 тис. вподобайок, 72 тис. поширень та майже 2,5 тис. коментарів.