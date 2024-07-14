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“Козаче, ти шо, з дуба впав”: Ющенко став зіркою TikTok

14.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Суспільство, Україна, Цікаво

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Експрезидент України Віктор Ющенко знявся у жартівливому відео та став зіркою соцмереж.

У соціальній мережі TikTok поширення набирає кумедне відео, у якому одну з головних ролей зіграв третій президент України Віктор Ющенко. Лише за два дні кількість переглядів перевалила за 2,3 млн.

У коротенькому комедійному відео блогер на ім’я Артем негативно відповідає на пропозицію дівчини, яка знаходиться за кадром, скуштувати меду. Відеоролик з’явився у сервісі TikTok 17 червня.

“Я не люблю мед”, — говорить хлопець.

Після цих слів у кадрі з’являється Віктор Ющенко, який, згідно з титрів, виконує роль батька дівчини.

“Козаче, ти шо, з дуба впав”, — каже він й робить жест рукою, нібито дає потиличник.

Після цього усі герої задоволено посміхаються.

@vulyk_♬ оригінальний звук – Вулик

Коротеньке жартівливе відео за два дні встигло набрати понад 2,3 млн переглядів, зібрати 213 тис. вподобайок, 72 тис. поширень та майже 2,5 тис. коментарів.

Теги: мед, Ющенко, соціальна мережа, ролик

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