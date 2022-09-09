Після кількох місяців затишшя, захворюваність на коронавірус почала рости. Якщо ще на початку літа щодня було по кілька нових випадків, то тепер – по кілька сотень. Знову помирають люди.

Дивіться, як змінюється ситуація з захворюваністю та смертністю в області на графіках.

Коронавірус вже давно не є проблемою №1 в Україні через російсько–українську війну. Однак хвороба нікуди не зникла. Вона, як і прогнозували інфекціоністи, набула сезонного характеру. Як і грип та ГРВІ, COVID-19 «прокидається» під час похолодань.

Щодня сотні нових випадків

Ми проаналізували щоденні дані Тернопільського обласного центру контролю та профілактики захворювань. В літній період захворюваність була низькою. В червні за добу в області не виявляли понад 10 нових випадків захворювання.

У липні хворих побільшало. За добу в середньому виявляли 16 нових хворих. Наприкінці місяця, коли погода почала псуватися, могло бути і 30 нових випадків.

А от у другій половині серпня кількість нових випадків за добу в області перевалила за сотню. Менше ста хворих виявляли лише на вихідних, коли лікарі проводять менше тестів.

Протягом останніх днів щодня виявляють понад 250 нових хворих. Вже 8 вересня зафіксували новий «рекорд» останніх місяців – 323 нових випадки хвороби.

Яка ситуація у місті

У Тернопільській громаді захворюваність також стрімко зростає. Якщо від початку червня в області захворіли 5724 людини, то в Тернополі це 1901 людина – третина усіх випадків.

Люди знову помирають

На жаль, збільшується не лише кількість хворих. Знову почали помирати люди. Від початку літа і до 9 серпня не було жодної смерті від коронавірусної інфекції.

За кілька останніх тижнів померли вже 13 людей.

Потрібно вакцинуватися

Медики закликають не ігнорувати карантинні обмеження та вакцинуватися. Значна частина населення вже отримала імунітет вакцинувавшись або перехворівши, тож лікарі сподіваються, що цього осінньо-зимового періоду не буде такого високого рівня смертності, як це було минулого року, коли за добу в області помирали понад 10 осіб.

Якщо ви ще не щеплювались або не встигли зробити бустерну вакцинацію – краще не відкладати цього.

– Є наукові дослідження, результати яких доводять ефективність введення бустерної дози вакцини. –пояснює академік НАМН України, професор-інфекціоніст Михайло Андрейчин. – Не важливо, якою вакциною ви щеплювалися до цього. Третє щеплення підсилює імунітет і стійкість організму до вірусу. Більше того, є розвинуті країни, де вже вводять і четверту дозу вакцинації. Варто підсилити свій імунітет, особливо якщо ви з групи ризику – пенсіонери, люди з супутніми хронічними хворобами, цукровим діабетом, тощо. Такі люди дуже важко переносять ковід. Лікарська когорта нашої області вже переконалась в ефективності вакцинації від коронавіру. Випадки, коли ускладнення від хвороби виникають у вакцинованих бувають дуже рідко. Варто зауважити і те, що 100% ефективності не можна досягнути від будь–якої вакцини, адже є люди з певними дефектами імунної системи. В таких людей не формується імунітет після вакцинації або він дуже слабкий.

Які вакцини доступні в Україні?

В Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer, CoronVac та Jcovden від Johnson&Johnson.

— З 29 липня 2022 року у зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцину #Janssen було перейменовано в #Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax, — повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб. — Зокрема, 100 тисяч останньої були завезені в Україну Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 4 серпня в межах міжнародної ініціативи COVAX. Вакцину вже розподілено та доставлено в 21 область та місто Київ.

*Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Вакцина призначена для людей віком від 18 років. Для повної імунізації достатньо однієї дози цього препарату.

Друга доза – це вже бустерна доза. Дана вакцина може безпечно та ефективно застосовуватися для імунізації всіх осіб віком від 18 років.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн. В Україні вакцину Janssen зареєстрували 2 липня 2021 року.

— Ефективність Janssen (Янссен) через 28 днів після щеплення складає 85,4% від тяжкого перебігу хвороби й 93,1% від госпіталізації, — повідомили у у центрі контролю та профілактики хвороб. — Клінічні дослідження показали, що разова доза вакцини захищає від симптоматичної помірної та важкої інфекції на 66,9%. Введення другої бустерної дози з інтервалом у 56 днів забезпечує захист від важкого перебігу коронавірусної хвороби на 100%.

Поєднання вакцин для бустерної дози:

Якщо завершений курс вакцинації Коронаваком – бустер можливий усіма вакцинами : (Коронавак, Комірнаті, Модерна, Астразенека, Янссен).

Якщо завершений курс вакцинації Комірнаті, Модерни, Астразенеки або Янссен – бустер можливий Комірнаті, Модерна, Астразенека, Янссен.