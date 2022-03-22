Корисні поради щодо весняної обробки смородини від хвороб та шкідників

Від того, наскільки своєчасно і якісно ви проведете весняну обробку смородини, залежать і урожай, і здоров’я куща у сезоні, що починається. Відкладати цю справу надовго не можна, адже після розкриття бруньок багато способів обробки стануть недоступними, інформує Ukr.Media.

Обробка смородини з настанням весни проводиться і для боротьби із захворюваннями, і для позбавлення від комах-шкідників. Деякі з них пробуджуються ще до того, як на кущі з’являться перші листочки. Це навіть на користь садівникові, адже він може сміливо обприскувати кущ спеціалізованими препаратами, не боячись пошкодити ніжну зелень.

Чим обробити смородину навесні від захворювань

Багато видань і садівників стверджують, що обробка смородини у березні дає гарантію захисту від хвороб і шкідників. Насправді ж, це не зовсім вірно. Якщо у вашому регіоні у перший місяць весни ще лежить сніг, вночі є морози, а у саду панує справжня зима, чіпати смородинові кущі не має сенсу. Річ у тім, що й комахи, й грибки ще перебувають під надійним сніговим укриттям, тому ніякою хімією або народними засобами їх знищити не вдасться.

Обираючи терміни обприскування ягідних кущів на своїй ділянці, орієнтуйтеся на клімат і стан самих рослин. Бруньки набрякли, але ще не розкрилися, розтанув сніг, а земля ще у деяких місцях тверда? Відмінно, час переходити до обробки.

Поширені хвороби смородини

Смородина і аґрус — найпопулярніші у нашій країні ягідні чагарники. Зустріти їх можна на будь-якій дачній ділянці. Хвороб, що загрожують цим культурам, не настільки вже й багато, але, на жаль, достатньо для того, щоб рік за роком залишати садівника без ягід чи навіть без улюблених кущів. Найпоширенішими є:

антракноз;

смугаста мозаїка;

реверсія (махровість);

іржа;

септоріоз (біла плямистість);

сіра гниль;

сферотека (американська борошниста роса).

Перш ніж розпочинати лікування, потрібно точно з’ясувати, яке саме захворювання загрожує вашому врожаю смородини.

Засоби для обробки кущів смородини від захворювань

На щастя, у останні роки тенденція “стріляти з гармати по горобцях” у боротьбі із захворюваннями ягідних чагарників минула, і у продажу дедалі частіше з’являються щадні препарати. Звичайно, ще можна знайти “важку артилерію”, яка застосовувалася раніше на полях, але дедалі менше залишається бажаючих зберегти ягоди таким шляхом. Найбільш поширеними зараз є такі препарати:

мідний купорос (3 %-вий розчин);

залізний купорос (5 %-вий розчин);

бордоська рідина (1 %-вий розчин);

настій золи (100 г на 1 л води настояти 3 доби, процідити, долити 3 л води);

Топаз.

Обробка кущів смородини повинна складатися з декількох етапів, особливо, якщо у попередній рік ви побачили ознаки якихось захворювань.

Щойно розтане сніг, видаліть опале листя з-під кущів, розпуште верхній шар ґрунту і обприскайте кущі мідним або залізним купоросом. У період бутонізації обприскайте кущі 3 %-вою бордоською рідиною. Після квітнення і після збору ягід обприскайте кущі 1 %-вою бордоською рідиною.

Чим обробити смородину навесні від шкідників

Є у смородини “занадто палкі шанувальники” і серед комах. Вони здатні поїдати не лише листя і бутони, а й коріння з гілками, не залишаючи кущу шансів на порятунок. На щастя, за належної уваги виявити їх можна практично одразу після появи.

Шкідники смородини

Найчастіше на кущі смородини зазіхають:

бруньковий кліщ;

брунькова міль;

вогнівка;

скляниця;

смородинова попелиця;

смородинова златка;

пильщик;

смородинова галиця.

Засоби для ранньої обробки смородини від шкідників

Засоби для обробки смородини від шкідників можна розділити на народні (натуральні) і спеціалізовані (хімічні). Перші гарні для профілактики, але з масштабним ураженням куща вже не впораються. Тому, якщо ви є прихильником натурального землеробства і не хочете зайвих препаратів на ділянці, уважно і регулярно оглядайте кущі та не забувайте про профілактичні обробки.

У якості таких засобів можна використовувати:

окріп (для обробки смородини від брунькового кліща по мерзлій землі і бруньках, що не розкрилися);

мильну воду;

настої тютюну, чистотілу, часнику, цибулиння, пасльону або кульбаби (обприскування кущів смородини раз на 4-5 тижнів, починаючи з пробудження бруньок і до зняття врожаю).

Для тих, хто схаменувся занадто пізно або хоче діяти напевно, існують і більш серйозні засоби:

Актара;

Алатар;

Аліот;

Біотлін;

Інта-Ц-М;

Іскра;

Карбоцин;

Кінмікс;

Фуфанон-Нова.

Як проводити обробку смородини від шкідників і хвороб

Щоб завдати шкоди шкідникам, а не собі, проводячи обробку ягідних кущів, потрібно дотримуватися ряду норм і правил:

Перед обприскуванням видаліть усі сухі і хворі гілки з куща, очистіть ґрунт під ним від опалого листя, розпуште. Обробляйте кущ у березні-квітні, коли бруньки ще не почали розкриватися. Не забудьте обприскати і ґрунт у пристовбуровому колі (на відстані у 50-60 см від коріння). Проводьте обприскування у спеціальному одязі (халаті, головному уборі, рукавичках і респіраторі). Оберіть для процедури ранок або вечір сухого безвітряного дня, коли у прогнозі на найближчі 2-3 доби немає опадів. Розводьте обраний препарат згідно з інструкцією. На час обробки і наступні 12-24 години видаліть з ділянки дітей і домашніх вихованців. Не зберігайте залишки розведеного препарату, а утилізуйте згідно з інструкцією.

І пам’ятайте, що догляд за смородиною не зводиться до обробок від хвороб і шкідників. На плодоношення впливають також полив, прополка, обрізка, підгодівля та інші сезонні роботи.