Короткочасні дощі, грози та град прогнозують 26 травня на Тернопільщині

На Тернопілля насуваються короткочасні дощі, грози та град.

Із впливом атмосферних фронтів із заходу 26 травня синоптична ситуація Тернопільської області дещо зміниться, повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують 26 травня по області хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень під час грози в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 22 – 27° тепла.

По місту 26 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень під час грози шквал 15 – 20 м/с. Температура вночі 11 – 13° тепла, вдень 24 – 26° тепла.

Також синоптики попереджають про метеорологічні явища.

«В області очікують 26 травня вдень грози, під час грози в окремих районах шквали 15 – 20 м/с, подекуди град. У місті 26 травня – вдень гроза, під час грози шквал 15 – 20 м/с, град. І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І», – наголосили у центрі.

27 травня слід очікувати хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

28 травня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24° тепла.