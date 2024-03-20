Корейські косметичні продукти: секрети популярності

В усьому світі Південна Корея відома як глобальний центр краси. Корейці використовують більше косметичних товарів, ніж будь-хто інший. Корейський ринок краси дуже конкурентний, що призводить до зниження цін. Ще одна важлива перевага корейських косметичних продуктів полягає у тому, що вони часто містять менше агресивних інгредієнтів і використовують більше натуральних інгредієнтів, ніж західні косметичні бренди. До того ж доставка з Кореї на сьогодні здійснюється досить швидко.

Корейська косметика не мала такої популярності десять років тому, проте, коли BB-крем був представлений у всьому світі, люди почали цікавитися корейськими косметичними продуктами, й вони стали бестселерами. У 2018 році французький косметичний бренд L`Oreal придбав один із найпопулярніших корейських косметичних брендів Stylenanda.

Чому корейський догляд за шкірою такий гарний

Корейський догляд за шкірою став одним з найактуальніших засобів краси останнім часом завдяки своїй ефективності та унікальному підходу до здоров’я та краси шкіри. Багато в чому це пов’язано з інноваційними корейськими розробками косметичних компаній, які успішно поєднують принципи традиційної китайської та корейської медицини з сучасними дослідами та високоефективними рішеннями.

Корейські засоби для догляду за шкірою складаються з натуральних інгредієнтів, як-от водорості, зелений чай, мед, кераміди й амінокислоти, які отримали високу оцінку за свої зволожувальні та освітлювальні властивості. Крім того, основна відмінність між традиційними західними та корейськими процедурами краси полягає в концепції, відомій як «Програма 10 кроків».

Цей довгий перелік засобів для очищення, тонізування, сироваток, есенцій, масок для обличчя та кремів, на перший погляд, може видатися вражаючим, але його мета – поступово вводити нові продукти з плином часу, щоб шкіра могла адаптуватися й уникнути подразнювальних ефектів. І, як свідчить зростаючий попит на продукцію K-beauty у всьому світі, такий комплексний підхід, безумовно, виправдовує себе.

Інгредієнти косметичних продуктів

Завжди перевіряйте вміст, зазначений на упаковці обраних товарів, перш ніж купувати будь-який корейський продукт. Перевірте, чи є у нього хоча б одна з таких складових:

гіалуронова кислота;

женьшень;

корінь лакриці;

зелений чай;

олія чайного дерева.

Визначення типу вашої шкіри є ключовим і визначальним фактором. У дерматології існує чотири основних типи шкіри: нормальна, жирна, суха та комбінована. Кожна з цих категорій має свої характеристики, які вимагають особливої уваги при виборі косметичних засобів.

Проблеми зі шкірою

Ще одним важливим орієнтиром під час пошуку найкращих корейських засобів для догляду за шкірою є її стан. Проаналізуйте потреби шкіри та визначте, які косметичні продукти необхідні для корекції або відновлення шкіри. Вкрай важливо усвідомлювати, що захворювання шкіри можуть кардинально змінюватися з плином часу, це залежить від різних чинників.

Сьогодні Meest China працює з корейськими маркетплейсами, де можна знайти якісну продукцію для себе:

SweetCorea;

BeautynetKorea;

Gmarket.

Досліджуючи асортимент і враховуючи свої потреби перед покупкою нового продукту, вам буде значно простіше визначити, який відповідає вашим вимогам найкраще.