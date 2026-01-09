Координати, розрахунки і влучні постріли: підготовка мінометників у 15 армійському корпусі

Мінометники відіграють вкрай важливу роль у сучасних бойових діях забезпечуючи безперервну вогневу підтримку піхоти та штурмових груп, а також під час знищення укріплень, живої сили та техніки противника.

Вони завдають ураження окупантам там, де не дістане стрілецька зброя і недоцільно використовувати гармати чи САУ.

Їх робота вимагає точності, дисципліни та командної роботи, а також класної фізичної підготовки. Саме тому, навчанню мінометників у 15 армійському корпусі приділяється особлива увага!

Військовослужбовців вчать отримувати та аналізувати координати цілей, робити обрахунки та виставляти значення на кутомірі й прицілі міномета, використовувати орієнтири (основний, запасний і нічний). І, звісно, кидати міни.

Кожна знищена з міномета ціль наближає перемогу!

В єдності сила!