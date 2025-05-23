«Контракт 18-24»: Як молоді українці стають частиною незламної армії

Молоді українці, які приєдналися до Сил оборони України в рамках добровільної ініціативи «Контракт 18-24», активно проходять бойовий вишкіл і готуються захищати країну. Один із новобранців розповів про свій досвід: «Знаходжусь тут понад два місяці. Навчився стріляти, як заходити на бойові позиції. Зараз вивчаємо, як обороняти СП-шки. Працювали командою і стали однією сім’єю».

Ініціатива «Контракт 18-24» дозволяє українцям віком від 18 до 24 років підписати річний контракт із Силами оборони України. Проєкт пропонує:

Професійний вишкіл за стандартами НАТО, що включає тактичну, вогневу та командну підготовку.

Гідну фінансову винагороду, яка перевищує заробітки в багатьох цивільних професіях.

Соціальні гарантії, зокрема медичне забезпечення, страхування та підтримку для військовослужбовців.

Новобранець, який нещодавно отримав шеврон своєї частини, поділився: «Отримали шеврони. За них стоїмо, за людей, у яких було пролито багато крові. Будемо тримати оборону». За його словами, служба стала не лише викликом, а й можливістю відчути себе частиною великої команди, об’єднаної спільною метою – захистом України.

«Контракт 18-24» спрямований на залучення молодих, мотивованих українців до оборони країни, надаючи їм професійні навички та підтримку. Ініціатива сприяє формуванню нового покоління захисників, готових протистояти викликам війни та захищати незалежність України.