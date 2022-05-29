Минулого тижня у «Контінентал Фармерз Груп» завершилася весняна посівна кампанія. В компанії засіяли ярими зерновими, олійними та технічними культурами майже 100 тис. га.

Цього року в структурі посівів традиційно є соя, соняшник та кукурудза. Зважаючи на ситуацію у країні, навесні було внесено зміни у посівну структуру та додано стратегічно важливі для продовольства культури — гречку ті цукровий буряк.

«Завдяки запасам посівного матеріалу та засобів захисту ми вчасно розпочали польові роботи і практично не зупиняли їх. Команда спрацювала на відмінно. Ми завершили роботи в заплановані терміни, — коментує операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Віталій Ставнічук. — Бачимо, що посіви в доброму стані. Уже маємо 90% сходів соняшнику та кукурудзи. Дуже стрімко починає проростати соя. Після завершення посіву переходимо до другого, критично важливого для культур етапу — внесення засобів захисту».

Також компанія завершила посадку картоплі. Під неї, як і планували, відвели 2,2 тис. га. Озимі культури, які в структурі посівів компанії займають понад 86 тис. га, в хорошому стані. Ріпак уже перейшов у фазу активного цвітіння.

Надія ШТОКАЛО