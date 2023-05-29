«Контінентал» завершив весняну посівну й посадку картоплі

Компанія «Контінентал» закінчила весняний посів ярих культур. Під час цієї кампанії було засіяно всі планові площі, а це понад 104 тис. га.

У цьогорічній структурі традиційні культури — соняшник, кукурудза, соя та ріпак, а також важливі для продовольчої безпеки цукровий буряк і гречка. Фінішували, крім того, з посадкою картоплі, під яку відвели понад 2 тис. га.

«Роботи на всіх масивах завершені. Завдяки злагодженості команди нам вдалося засіяти відведені площі в допустимі агрономічні терміни. Цьогорічна посівна кампанія мала свої труднощі. Через затяжні дощі й низький температурний режим роботи проводили з перервами, а завершення посівної дещо відтермінували. Проте сприятлива погода, яку прогнозують найближчим часом, дасть змогу компенсувати зміщення календарних термінів та в підсумку досягти планових фаз розвитку культур. Налаштовані отримати рівномірні сходи на всіх площах», — розповів генеральний директор компанії «Контінентал» Георг фон Нолкен.

У компанії перейшли до наступних агрооперацій, зокрема – внесення засобів захисту рослин і міжрядкового обробітку. На черзі — підготовка до жнив. Нагадаємо, під урожай 2023 року «Контінентал» засіяв площу понад 185 тис. га.