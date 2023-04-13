«Контінентал» дарує дітям великодній настрій

Котрий рік поспіль доброю та незмінною традицією для «Контінентал Фармерз Груп» є проведення «Великодньої веселки».

Під час майстер-класів з писанкарства, які передбаченні в рамках цього проєкту, діти вчаться створювати писанки, дізнаються про їхнє символічне значення та історію виникнення, занурюються в неповторні обрядові традиції Великодня.

На Тернопільщині «Великодня веселка» відбулася в Центрі дитячої та юнацької творчості міста Бережани та у школі села Палашівка Білобожницької громади. Учасники залишилися під приємним враженням від майстер-класів. Після завершення акції юні писанкарі отримали смаколики.

«Контінентал» забезпечує проєкт усіма необхідними для творчості матеріалами й бере на себе логістичні витрати. Цього року бюджет «Великодньої веселки» перевищив 50 тис. грн. Окрім цього, не забуває компанія й про подарунки для закладів, де проводить акцію. Майстер-класи відбуваються в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. До проведення майстерок із розпису долучаються регіональні представництва молодіжних громадських спільнот, зокрема національної скаутської організації України «Пласт».