«Контінентал» дарує дітям великодній настрій

Під час майстер-класів з писанкарства, які передбаченні в рамках цього проєкту, діти вчаться створювати писанки, дізнаються про їхнє символічне значення та історію виникнення, занурюються в неповторні обрядові традиції Великодня.
На Тернопільщині «Великодня веселка» відбулася в Центрі дитячої та юнацької творчості міста Бережани та у школі села Палашівка Білобожницької громади. Учасники залишилися під приємним враженням від майстер-класів. Після завершення акції юні писанкарі отримали смаколики.
«Контінентал» забезпечує проєкт усіма необхідними для творчості матеріалами й бере на себе логістичні витрати. Цього року бюджет «Великодньої веселки» перевищив 50 тис. грн. Окрім цього, не забуває компанія й про подарунки для закладів, де проводить акцію. Майстер-класи відбуваються в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. До проведення майстерок із розпису долучаються регіональні представництва молодіжних громадських спільнот, зокрема національної скаутської організації України «Пласт».
«Цього року «Великодня веселка» охоплює понад 150 дітей. За допомогою проєкту ми хочемо популяризувати українські звичаї та залучати юнацтво до наших традицій. Бачимо, що такі події залишають по собі світлі й позитивні емоції. Діти задоволені та з радістю щоразу долучаються», — зазначила провідна менеджерка соціально-інвестиційного відділу «Контінентал» Наталія Мельник.