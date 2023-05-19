Конкурс піаністів імені П. Любовича відбувся у Гримайлові

У Гримайлівській мистецькій школі імені Петра Любовича відбувся І відкритий конкурс юних піаністів. У трьох вікових групах виступили 20 учасників.

Перед початком конкурсу члени журі поклали квіти до могили композитора в Гримайлові. Священник, композитор Петро Любович народився у 1826 р. у с. Старий Збараж. Був диригентом і управителем церковного (катедрального) хору у Перемишлі. Серед творів – попурі «Улюблені українські солоспіви» – першого зразка фортепіанної музики Галичини, автор музики до пісні «Мир, вам браття» Івана Гушалевича, літургій до мішаних творів та ін. Душпастирював у Гримайлові, де й помер у 1869 році.

Мистецький захід виявив неабияку зацікавленість, бо усі конкурсанти – надзвичайно талановиті, композиції прекрасні, тож атмосфера у залі була дивовижною.

На лауреатів чекали призи і грамоти, а на переможців гран-прі і володарів першої премії – грошові винагороди від ПП «Вікнини» (директор, депутат селищної ради від Гримайлова В. Ванярха) і музею Федоровича у Вікні (С. Ткачов).

Нагороди вручали голова журі Г. Цвігун (завідувачка відділу освіти, культури, молоді і спорту Гримайлівської громади) та директор мистецької школи Г. Дзяб’як.

Володарем гран-прі в молодшій групі стала Єва Мурська (7 років), першої премії – Матвій Свинар (6 років) і Соломія Вуйтович (8 років).

В середній групі: гран-прі – Віталіна Ільчишин (13 років), перша премія – Марія Зброжик (10 років).

В старшій групі: гран-прі – Христина Бачинська (14 років), перша премія – Софія Чубінська (14 років).

Відзнаки за підготовку учнів до мистецьких змагань отримали викладачі школи: Т. Остапйовська, І. Оліяр, Н. Господарик.