Комунальне підприємство заплатить пів мільйона гривень за забруднення  парку

Господарським судом Тернопільської області під час розгляду позову прокурора встановлено, що комунальне підприємство не дотрималось вимог висновку з оцінки впливу на довкілля при виконанні робіт з покращення гідрологічного режиму та санітарного стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища «Тернопільський став» – допустило складування відходів та забруднення території парку, а також знищення газону, чим навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду на майже 500 тис. гривень.

За участі прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури позов керівника Тернопільської окружної прокуратури судом задоволено в повному обсязі.

Непогоджуючись із вказаним рішенням, відповідач оскаржив його в апеляційному порядку. Західним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Відтак судове рішення набрало законної сили, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.