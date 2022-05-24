Державна прикордонна служба України відповіла на питання, які стосуються відряджень заброньованих осіб, чоловіків, які постійно проживають за кордоном та непридатних до військової служби.

Про чоловіків, які постійно проживають, працюють, мають договірні зобов’язання за кордоном.

Вищим військовим керівництвом дана категорія визначена виключенням. Вона не була прописана у ПКМУ №57. Процедурою вибуття на постійне місце проживання за кордон передбачено надання відповідного дозволу Державною міграційною службою України. Цей дозвіл передбачає і погодження з військового комісаріату. Відповідно людина, яка вибула, втратила зв’язок, вона не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є військовозобов’язаною, тому ця людина може спокійно перетнути кордон. Якщо ж людина фактично проживала за кордоном, але не оформила своє вибуття за офіційною процедурою не знялася з обліку у військкоматі, на жаль, вона не може вибути з України.

Стосовно відрядження за кордон заброньованих осіб.

Ця категорія є в ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у п. 26 Постанови Кабінету Міністрів України №57 про цю категорію теж зазначено. Перетнути державний кордон такі особи можуть. Обов’язковими документами, які посвідчують те, що людина заброньована, а це, як правило, або посвідчення особи, яка перебуває на спеціальному обліку, або це витяг з Наказу Міністерства економіки України в порядку, визначеному Постановою КМУ№ 194, окрім того такі особи повинні мати документи, які засвідчують службову мету перетину кордону, тобто документи про відрядження: витяг з наказу, посвідчення про відрядження, лист-звернення до Державної прикордонної служби, у якому керівник підприємства, установи чи організації зазначає, що відповідна посадова особа відряджається для виконання службових обов’язків за кордоном.

За якими документами можуть виїхати за кордон чоловіки, що є непридатними або обмежено придатними до військової служби?

Оцінити стан придатності може тільки військово-лікарська комісія, яка діє при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Відповідно законодавець у ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначає категорію осіб, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. А постанова КМУ від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» відповідно дає право перетину кордону цій категорії осіб.

Зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Відповідно на кордоні спеціально уповноважена особа буде вивчати, серед іншого, такі військово-облікові документи особи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, військовий квиток. В цих документах перевіряється розділ, в якому зазначено висновок військово-лікарської комісії про виключення з обліку за станом здоров’я з посиланням на відповідний пункт наказу.

Якщо це стосується військовозобов’язаних, які стоять на обліках в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки – наказ МОУ № 402 14.08.2008 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» передбачає перелік хвороб, з якими громадян визнають особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби. У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров’я може надаватися призовникам на строк до 2 місяців. За медичними показаннями вона може бути продовжена.

Для представників, наприклад МВС, СБУ є свої накази, які передбачають порядок визнання непридатними до військової служби. У таких осіб може бути довідка ВЛК, де теж зазначено про непридатність або тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я.