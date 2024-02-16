Кому й навіщо знадобляться ножичні підйомники

На підприємствах, де працюють із великою кількістю товарів, у тому числі габаритних, є потреба оптимізувати доставку й перевезення. Саме для цього використовують підйомне обладнання, яке дає можливість зменшити навантаження на персонал та оптимізувати робочі процеси. Під час виготовлення враховують потреби конкретного підприємства та характеристики товару.

Купити ножичний підйомник – означає придбати спеціальне обладнання, що здатне підіймати великовагові вантажі на певну висоту. Установка складається з платформи, рухомого механізму у формі «ножиць», гідравлічних циліндрів, опорної рами та маслостанції. Конструкція проста, мобільна, користуватися нею не складно – для цього не доведеться довго навчати працівників.

Для чого потрібні ножичні підйомники

Таке обладнання зустрічається на багатьох, навіть невеликих підприємствах. Його популярність пов’язана з великою кількістю переваг:

Компактність. У складеному стані вони займають зовсім небагато місця.

Мобільність. Ножичні підйомники FORSTOR можна використовувати як у приміщеннях, так і на вулиці. Деякі моделі обладнані спеціальним механізмом, що робить їх пересувними.

Окупованість. Роблячи вибір на користь ножичних підйомників FORSTOR, керівник компанії отримує можливість зекономити на доплаті працівникам за надважку роботу (вивантаження/підйом на ярус/погрузка вантажів), а також на отриманні дозволів від потрібних інстанцій, які потрібні для встановлення стаціонарного вантажного ліфта. Це дозволить окупити вартість підйомника за 2-3 роки.

Зрозумілість. Не потрібні ніякі додаткові курси, або спеціальні знання, щоб користуватися підйомниками FORSTOR. Процес керування ними докладно описаний в інструкції, а також максимально зрозумілий інтуїтивно.

Сучасність. Більше не потрібні великі і шумні вантажні ліфти, або інше звичне і застаріле обладнання. Ножичні підйомники FORSTOR, за рахунок лаконічного дизайну, гармонійно впишуться в дизайн робочого приміщення й доповнять загальну обстановку.

FORSTOR – лідер серед українських виробників ножичних підйомників. Їх можна придбати як стандартні так і під замовлення – підприємство виготовляє обладнання із необхідними для конкретного бізнесу розмірами у короткий термін. Слід зазначити, що ножичні підйомники – оптимальне поєднання невисокої, порівняно з іншими виробниками, ціни і відмінної якості.

Переглянути реалізовані проєкти компанії можна тут: https://forstor.ua/ua/our-projects/. Це чудова можливість впевнитись у тому, що український виробник завжди виконує побажання конкретного клієнта та пропонує широкий асортимент для вирішення будь-яких задач. За потреби можлива повна організація складу із вибором техніки, виготовленням стелажів і систем зберігання для товарів із різними характеристиками.

Кому стануть у пригоді підйомники

Це обладнання – незамінний помічник на великих складах, що мають декілька рівнів або складаються з великою кількості високих стелажів. Наприклад, низькопрофільні підйомники можуть також використовуватися у магазинах-складах, або навіть службових приміщеннях супермаркетів.

Тандемні ножичні підйомники стануть у пригоді на виробництві, підприємстві, що пов’язане зі зварюванням труб, або використанням великої кількості пиломатеріалів, інструментів, чи навіть піднятті людей з обладнанням для внутрішнього ремонту.

Ножичні підйомники впевнено займають нішу, яку колись було відведено для вантажних ліфтів на будівництвах, складах, логістичних терміналах, ангарах. Це обладнання необхідне підприємцям, які піклуються про успіх свого бізнесу і комфортні умови праці співробітників.