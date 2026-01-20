Композиція Андріани отримала перемогу в Румунії

У столиці Румунії Бухаресті завершився Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс «Snow Feeria». Масштабна мистецька подія об’єднала талановиту молодь з різних куточків Європи.

За результатами оцінювання журі, високу нагороду виборола і представниця Тернополя – учениця 3 класу відділу художнього оздоблення текстилю Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Андріана Стефанович. Вона стала лауреаткою I ступеня у номінації «Образотворче мистецтво». На міжнародній арені юна мисткиня представила свою творчу роботу «Різдвяна композиція».

Наставницею учениці є викладач Алла Іванівна Твердинюк, яка була відзначена спеціальною подякою від організаторів за високі професійні здобутки, вагомий внесок у розвиток творчого потенціалу учасників та зразкову підготовку конкурсантки до міжнародного рівня.