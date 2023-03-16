Компенсаційні виплати та доплати до пенсії для пенсіонерів

З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, Уряд визначив розмір компенсаційних виплат для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років та яким не виповнилося 70 років.

Такі доплати нараховують органи Пенсійного фонду України автоматично.

Компенсаційна виплата та доплата до пенсії для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років

З 1 жовтня 2022 року особам у віці від 70 до 75 років, у яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, є меншим від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 р. (10340,35 грн), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, виплачується у межах щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку.

З 01 березня 2023 р. за наявності у 70-річних осіб страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, та які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх передбачених законодавством надбавок та доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) має становити не менш як 3 000 гривень.

Якщо в таких осіб страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу.

70-річним особам, які одержують пенсію у розмірі понад 10340,35 грн, компенсаційна виплата не встановлюється. Також після встановлення підвищення розмір пенсії не має перевищувати 10340,35 грн, тобто сума підвищення може бути меншою за 300 грн.

Доплата до пенсії для пенсіонерів, яким не виповнилось 70 років

З 1 грудня 2022 р. особам, яким не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) і в яких розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягав 2 500 грн надавалась щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Отже, з 1 грудня 2022 р. у осіб, які не працюють і не досягли 70, за наявності необхідного страхового стажу (30/35 років відповідно для жінок і чоловіків), розмір пенсії становив не менше 2 500 гривень.

З 1 березня 2023 р., за наявності у осіб, яким не виповнилось 70 років страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок та які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх передбачених законодавством надбавок та доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) має становити не менш як 2 760 гривень.

Слід зазначити, що з 1 березня 2023 р. щомісячна доплата в сумі, що не вистачає до 2 760 грн, встановлюється зазначеним особам, за наявності необхідного страхового стажу.