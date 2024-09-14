Командування військ Оперативного командування “Захід” привітало особовий склад із Днем танкових військ.

Відеозвернення доступне за цим посиланням: https://www.facebook.com/share/v/8v22N72LKSWv6APJ/

Відповідно, День танкових військ відзначається в усіх танкових і механізованих підрозділах ОК “Захід”, виходячи з реальних умов обстановки.

Зокрема, командування 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з нагоди свята зазначає:

“Хто завжди дає впевненість Князівській піхоті в бою? Князівські велети-танкісти! Хто завжди підтримає прицільним вогнем? Вони ж, танкісти! Надійніших побратимів годі й шукати! В Князівській бригаді є правило: в будь-яких ситуаціях дзвони танкістам – вони у всьому розберуться, все зроблять, у всьому підтримають! Ми їх любимо, а ворог боїться до памороків! Зі святом, Князівські велети, з Днем танкових військ! Нехай ваш чорний берет оберігає в бою і приносить перемоги!”.

Привітало воїнів і командування 5 Окремої танкової бригади:

“Ви – сталевий щит нашої армії, незламна сила на полі бою та приклад справжньої відваги і професіоналізму. Кожен ваш вихід – це майстерність, сміливість і рішучість, з якими ви захищаєте нашу землю від ворога. Ваші бойові машини – це символ нашої міці, а ви, як ніхто інший, знаєте ціну перемоги. Дякуємо вам за вашу відданість і важку працю, яка щоденно наближає нас до мирного майбутнього! Бажаємо вам міцного здоров’я, надійної техніки та незламного духу. Нехай завжди вас супроводжує удача, а повернення з кожного виїзду буде безпечним!”.

Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.

Фото Служби зв’язків з громадськістю 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та 5 Окремої танкової бригади.