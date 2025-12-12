Командування корпусу НГУ «Хартія» повідомляє про стабілізацію обстановки на Куп’янському напрямку

Командування корпусу НГУ «Хартія» повідомляє про успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку.

Після дій противника та загострення ситуації в місті у вересні цього року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання (ПУУ) «Хартія», яке розпочало операцію з ліквідації російського прориву.

Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ «Хартія» у взаємодії з тактичною групою «Куп’янськ» та під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Сирського і Командувача НГУ Півненка.

Участь в операції беруть бригада «Хартія», 475-й штурмовий полк «Код 9.2» 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога.

Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів.