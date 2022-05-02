Українці, які мають кредит, не нестимете відповідальності за несплату боргу під час військового становища, а також у тридцятиденний термін після його припинення чи скасування.

Про те, як у різних банків працюють кредитні канікули, пише Сегодня .

Спочатку відзначимо, що кредитні канікули – це відстрочка сплати боргу, а не його прощення, – пише видання.

Кредитні канікули від ПриватБанку

ПриватБанк в умовах воєнного стану оголосив з 1 березня до 1 червня 2022 р. кредитні канікули своїм клієнтам. Проте погашати заборгованість все ж таки просить, щоб банк продовжив своє нормальне функціонування.

Для підтримки наших клієнтів у непростий час ПриватБанк з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками, — зазначили у відомстві.

З 1 квітня банк частково повернув деякі тарифи, при цьому знизивши їх у порівнянні з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що вдвічі менше, ніж до війни. Відсотки нараховуватимуться і в травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов’язковим.

Ощадбанк

Ощадбанк запровадив кредитні канікули для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП). Ця програма підтримки підприємців у скрутні часи триватиме до 31 травня 2022 року. На період кредитних канікул відкладаються виплати за тілом кредитів та відсотки.

У цей час не будуть застосовуватись жодні штрафні санкції за невиконання або неповне виконання чинних кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів почнуться автоматично, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.

Monobank

З 1 квітня банк до закінчення дії воєнного стану встановив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць. Зміни стосуються всіх кредитних карток банку: чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок та кредитів готівкою. За словами співзасновника банку Олега Гороховського, це потрібно, щоб банк міг виплачувати депозити, адже повне скасування відсотків призвело б до банкрутства фінустанови.

Однак не варто забувати і про пільговий період, що надається банком. Як це працює? Наприклад, ваш перший день пільгового періоду припадає на 8 квітня, тому він діятиме до 31 травня. А щоб і надалі залишатися в ньому, вам потрібно до кінця травня погасити сформовану на кінець квітня заборгованість. У разі виходу з пільгового періоду вам буде нараховано вищезгадану процентну ставку на максимальну суму заборгованості.

ПУМБ

У березні банк автоматично підключив своїм клієнтам кредитні канікули терміном на 3 місяці із лонгацією (продовженням) терміну дії договору. Вони не скасовують платежі за кредитом, проте тимчасово зменшують їх, щоб зменшити фінансове навантаження.

Умови надання кредитних канікул із продовженням терміну:

надаються власникам кредитів готівкою на купівлю товарів та оплачуйте частинами NEW;

термін кредитних канікул та продовження терміну дії кредитного договору – 3 місяці;

для кредитів, за якими немає кредитних канікул;

щомісячна комісія протягом продовженого терміну дії кредитного договору не нараховується;

реальна процентна ставка та дата внесення обов’язкових платежів не змінюються.