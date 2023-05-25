25.05.2023 11:57

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Коли у школах Тернопільщини завершиться навчальний рік

25.05.2023

Роман Васильович

86

Новини, Освіта

Поширити:

Навчальний рік у закладах загальної середньої освіти  Тернопільщини завершиться 30 червня.

Про це повідомила начальниця департаменту освіти і науки Ольга Хома. За її словами, це стосується випускників 11 класів. Учні інших класів підуть на канікули 31 травня та 2-9 червня.

Для учнів влітку організовуватимуть пришкільні табори. Також на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у дві зміни буде працювати «Літня екологічна школа».

«Серед її завдань – оздоровлення дітей, відновлення їхніх життєвих сил, формування екологічної свідомості та розвиток еколого-натуралістичних творчих здібностей дітей. Також Тернопільське обласне територіальне відділення МАН України організовує роботу обласної літньої школи-експедиції. Це навчально- відпочинковий табір, який розпочне роботу з липня 2023 року за напрямами: фізика, математика, астрономія».

Джерело: За Збручем

Теги: навчальний рік

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах