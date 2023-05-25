Коли у школах Тернопільщини завершиться навчальний рік

Навчальний рік у закладах загальної середньої освіти Тернопільщини завершиться 30 червня.

Про це повідомила начальниця департаменту освіти і науки Ольга Хома. За її словами, це стосується випускників 11 класів. Учні інших класів підуть на канікули 31 травня та 2-9 червня.

Для учнів влітку організовуватимуть пришкільні табори. Також на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у дві зміни буде працювати «Літня екологічна школа».