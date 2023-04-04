Коли на Тернопільщині нарешті буде тепло і сонячно?

На Тернопільщині зберігатиметься похмура дощова погода майже до кінця тижня. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу вночі до 5 градусів тепла вдень. Періодично дощитиме та випадатиме мокрий сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, Тернопільщина перебуватиме в зоні впливу атмосферних фронтів від циклону, який зміщуватиметься з Чорного моря на Україну.

«5 квітня буде хмарно. Можливий невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0 – 5º тепла. Через ожеледицю оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий».

Цього тижня на Тернопільщині зберігатиметься прохолодна погода. Дещо тепліше буде у четвер-п’ятницю.

«Вночі очікується у західних областях України 0-5 градусів морозу. Зберігатиметься холодяка. Переважатиме волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із просто щільною хмарністю. Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду. Далі по тижню – дощі й дощі, з перервами, звичайно, проте вологи буде предостатньо. Температура повітря трохи вирівняється, проте західні області поки що залишаються українським полюсом холоду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш теплої погоди слід очікувати наступного тижня.