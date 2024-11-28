Коли і як сіяти петрушку під зиму

Хто не любить ароматну петрушку у свіжих салатах чи стравах? А уявити собі борщ чи суп без цієї зелені просто неможливо. Щоб насолоджуватися свіжою зеленню якомога раніше, багато городників практикують підзимовий посів петрушки. Цей метод дозволяє отримати перший урожай вже ранньою весною.

Петрушка, посіяна восени, починає проростати значно раніше, ніж та, що висіяна навесні. Це дозволяє насолоджуватися свіжою зеленню вже в квітні-травні.

Рослини, що пройшли природне загартування взимку, зазвичай більш стійкі до хвороб і шкідників. Весною у городників завжди багато роботи. Підзимовий посів петрушки дозволяє звільнити деякий час для інших городніх справ.

Оптимальний час для посіву петрушки під зиму – це період, коли земля починає промерзати, а нічні температури стають мінусовими. Це зазвичай середина-кінець жовтня – початок листопада. Однак точні терміни можуть варіюватися залежно від кліматичних умов регіону.

Отже, виберіть для посіву сонячне місце, захищене від вітру. Добре росте петрушка після цибулі, картоплі, помідорів або капусти. Грунт перед посівом слід добре перекопати та збагатити органічними добривами (перегній або компост). Зробіть борозенки глибиною близько 3 см. Насіння петрушки для підзимового посіву не замочують і не протруюють. Висівайте його густіше, ніж при весняному посіві, оскільки частина насіння може не зійти. Засипте борозенки землею і злегка утрамбуйте.

Після посіву грядку не поливають. Волога може спровокувати передчасне проростання насіння, що призведе до його загибелі при заморозках. Накривати грядку плівкою або агроволокном також не рекомендується. Це може призвести до підвищення температури і як наслідок, до передчасного проростання насіння.

Підзимовий посів петрушки – це відмінний спосіб забезпечити себе свіжою зеленню ранньою весною. Дотримуючись простих правил, ви зможете отримати багатий урожай цієї ароматної зелені. Пам’ятайте, що успіх підзимового посіву залежить від правильного вибору часу, підготовки ґрунту і дотримання технології посіву.

Для підзимового посіву краще використовувати крупне насіння. Якщо зима видалася малосніжною, навесні грядку з петрушкою можна додатково мульчувати торфом або соломою.

Регулярно видаляйте бур’яни, щоб вони не заглушали молоді рослини петрушки. Посіявши петрушку восени, ви не тільки забезпечите себе свіжою зеленню ранньою весною, але й отримаєте задоволення від процесу вирощування власних овочів.