На період дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років обмежений виїзд за кордон. Проте тут є певні винятки. У Держприкордонслужбі розповіли, кого з чоловіків пропускають за межі України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу “Рада”.

Яких чоловіків пропускають за кордон

Прикордонники пропускають таких чоловіків:

– які мають трьох дітей віком до 18 років

– які непридатні до військової служби (потрібно мати відповідний висновок військово-лікарської комісії),

– які опікуються інвалідами.

Таких людей ми пропускаємо. Всі решта – отримують відмову в перетині кордону, ми їх повертаємо назад. Крім того, ми вже неодноразово фіксували, як чоловіки групами намагаються перетнути кордон незаконно, поза межами пункту пропуску. Їх ми затримуємо, – розповів Андрій Демченко.

Багато людей з-за кордону їдуть воювати в Україну

Багато українців та іноземних громадян їдуть до України, щоб воювати проти Росії. У ДПСУ наголосили, що ця робота налагоджена.