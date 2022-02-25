Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю у руках. Відповідну заяву він зробив у четвер, 25 лютого вранці передає видання ESPN.

«Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися», – сказав Кличко в ефірі ток-шоу «Good Morning Britain».

Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.