Кломід – що таке і як правильно приймати

Кломід — це лікарський препарат, який активно застосовується як у медицині, так і в спортивній фармакології. Його основна дія полягає у стимуляції вироблення власного тестостерону після завершення курсу анаболічних стероїдів. Саме тому кломід часто входить до програм післякурсової терапії (ПКТ), дозволяючи спортсменам зберегти результати та мінімізувати побічні ефекти. Для багатьох атлетів важливим питанням стає, де кломід купити, адже оригінальний препарат гарантує правильне відновлення організму.

Основні властивості Кломіду

Препарат відноситься до антиестрогенів і блокує рецептори естрогену, завдяки чому:

стимулює відновлення природного рівня тестостерону;



запобігає гормональним збоям після курсу стероїдів;



допомагає зберегти м’язову масу та силові показники;



знижує ризик розвитку гінекомастії;



підтримує роботу репродуктивної системи.



Ці властивості роблять кломід незамінним компонентом відновлювальної терапії у бодібілдингу.

Як правильно приймати Кломід?

Правильна схема прийому залежить від тривалості та інтенсивності курсу стероїдів. Загальні рекомендації такі:

починати прийом одразу після завершення курсу;



перші 7–10 днів приймати підвищену дозу (50–100 мг на добу);



поступово знижувати дозування до 25–50 мг;



тривалість курсу зазвичай становить 3–4 тижні;



запивати препарат достатньою кількістю води;



поєднувати з правильним харчуванням і відпочинком.



Дотримання цих правил дозволяє ефективно відновити роботу ендокринної системи.

Переваги використання Кломіду

Серед усіх антиестрогенів кломід виділяється своїм комплексним впливом на організм. Його переваги:

швидке відновлення гормонального фону;



можливість збереження досягнутих результатів після курсу;



відсутність значних побічних ефектів при правильному використанні;



зручна форма випуску у таблетках;



доступність і перевірена ефективність.



Саме завдяки цим перевагам кломід став базовим препаратом для багатьох спортсменів.

Можливі побічні ефекти

Як і будь-який фармакологічний засіб, кломід може викликати небажані реакції, особливо при перевищенні дозувань. Найчастіше відзначаються:

головний біль;



зміни настрою та дратівливість;



незначні проблеми зі сном;



порушення зору (рідко);



коливання артеріального тиску.



Зазвичай ці ефекти зникають після завершення курсу або зниження дози.

Роль Кломіду у післякурсовій терапії

Після завершення прийому стероїдів організм спортсмена часто стикається з пригніченням власної гормональної системи. Без ПКТ це призводить до втрати м’язової маси, зниження лібідо та ризику розвитку ускладнень. Кломід допомагає уникнути цих проблем, адже:

відновлює природний синтез тестостерону;



підтримує стабільний рівень енергії;



зменшує ризик депресивних станів;



дозволяє швидше повернутися до повноцінних тренувань.



Таким чином, його застосування є запорукою безпечного завершення курсу.

Де знайти якісний Кломід?

Щоб отримати максимальний ефект від препарату, важливо обирати тільки перевірені джерела. На ринку існує багато підробок, тому купівля у надійних постачальників — обов'язкова умова.