Кількість російських солдатів, які загинули на війні в Україні, сягнула 100 тисяч

Крім того, окупаційна армія позбулася трьох тисяч танків та близько шести тисяч інших бронемашин.
100 тисяч – це населення цілого міста. Наприклад, майже стільки само людей проживає у російському Сергієв Посаді, що у Московській області.
“Ці люди могли обʼєднатися і розвивати рідні міста, але вони обрали шлях смерті на насильства. На що і отримали гідну відповідь. Тепер кожен агресор знає, що нічого хорошого на чужій землі, яку він зібрався окупувати, його не чекатиме”, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.