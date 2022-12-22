22.12.2022 10:36

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Кількість російських солдатів, які загинули на війні в Україні, сягнула 100 тисяч

22.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Україна, Війна з рф, Події

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За майже 10 місяців повномасштабної війни РФ втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, окупаційна армія позбулася трьох тисяч танків та близько шести тисяч інших бронемашин.

100 тисяч – це населення цілого міста. Наприклад, майже стільки само людей проживає у російському Сергієв Посаді, що у Московській області.

“Ці люди могли обʼєднатися і розвивати рідні міста, але вони обрали шлях смерті на насильства. На що і отримали гідну відповідь. Тепер кожен агресор знає, що нічого хорошого на чужій землі, яку він зібрався окупувати, його не чекатиме”, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

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Автор: Роман Васильович

Мітки: війна з рф, втрати окупантів

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