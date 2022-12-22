Кількість російських солдатів, які загинули на війні в Україні, сягнула 100 тисяч

За майже 10 місяців повномасштабної війни РФ втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу.

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Крім того, окупаційна армія позбулася трьох тисяч танків та близько шести тисяч інших бронемашин.

100 тисяч – це населення цілого міста. Наприклад, майже стільки само людей проживає у російському Сергієв Посаді, що у Московській області.