Кілька мільйонів українців можуть залишитись взимку без тепла: масові звернення до Кабміну з приводу компенсації за тарифи

Органи місцевого самоврядування масово звертаються до Кабінету міністрів щодо виплати компенсації за різницю в тарифах підприємствам теплокомуненерго.

Без цих виплат мільйони людей можуть залишитися взимку без тепла. Про це повідомляє Асоціація міст України (АМУ) на своєму сайті.

«Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження в цілому знаходяться зараз під загрозою через відсутність компенсації різниці в тарифах, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання, збитки внаслідок повномасштабної агресії рф, низький рівень розрахунків тощо. Вже 58 громад, в яких проживають понад 10 млн мешканців, звернулись до Уряду України щодо забезпечення компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання», — йдеться у повідомленні АМУ.

В Асоціації наголошують: важливість підготовки до опалювального сезону збільшується з кожним днем. Якщо проблему не буде вирішено, понад 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку.

Для уникнення катастрофи міські та селищні ради, їх виконавчі комітети, а також військові адміністрації в різних областях України приймають звернення до Кабінету Міністрів України про забезпечення компенсації різниці в тарифах підприємствам ТКЕ для можливості їх підготовки до зими.

Такі звернення вже ухвалили у 12 обласних центрах та в Києві, а також в півсотні інших міст та містечок майже з усіх областей України.

«Асоціація міст України робить все, щоб підприємства теплокомуненерго мали змогу підготуватись до наступного опалювального сезону, неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого вирішення цієї проблеми, в тому числі шляхом прийняття проєкту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення“, який передбачає виділення з Державного бюджету України 36 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах, вчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року», — зазначає АМУ.

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