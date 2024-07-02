Керівники громад Тернопільщини обговорили питання фінансової автономії закладів освіти

Команда Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області організувала захід з обміну досвідом для керівництва територіальних громад, під час якого розглядалися питання оптимізації закладів освіти та їх автономізації.

За словами керівниці Регіонального офісу Наталії Онищук, фінансова автономія закладів освіту загальносвітова тенденція, яка останніми роками активно впроваджується в Україні.

«У громадах розуміють, що без оптимізації освітньої мережі та надання закладам фінансової автономії буде складно забезпечити якісне надання послуг у сфері освіти. Необхідно вивчати кращий досвід в цьому напрямку та адаптовувати його під свої потреби. Громади Тернопільщини мають досвід з впровадження фінансової автономії закладів освіти та готові ним ділитися з колегами. Саме для цього й ми проводимо такі заходи, щоб поділитися кращими практиками, обговорити виклики та знайти оптимальні рішення для певних проблемних ситуацій», – підкреслила Наталія Онищук.

У своєму виступі начальниця управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталія Моравська розповіла про законодавче підґрунтя запровадження автономії закладів освіти.

«Згідно чинного законодавства заклади освіти мають право на фінансову, академічну, кадрову та організаційну автономію. Загалом автономія являється правом суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності. Також варто розуміти, що автономія водночас й підвищує відповідальність керівника закладу освіти за прийняття рішень», – зазначила експертка.

Наталія Моравська презентувала переваги автономії закладів освіти, зупиняючись на кожному форматі окремо. На її думку, автономізація освітнього менеджменту передбачає наявність високого фахового рівня шкільних адміністрацій, їх готовність до прийняття часто непопулярних управлінських рішень і, що найголовніше, їх готовність брати на себе відповідальність за результати прийнятих рішень

Радник з питань муніципальних фінансів та управління Сергій Триюда розповів про досвід громад Рівненської області в питаннях фінансової автономії закладів освіти. Зазначимо, що нещодавно представники тернопільських громад вивчали досвід своїх колег з Рівненщини саме в напрямку фінансової автономії.

На заході був презентований кейс формування спроможної освітньої мережі Козівської громади, який представив заступник голови Козівської селищної ради Роман Солтис. Посадовець розповів про основні кроки, які були здійсненні в громаді, задля оптимізації освітньої мережі, наголосивши, що велику роль в цих процесах відіграли саме експерти «U-LEAD з Європою». Зазначимо, що свого часу наші фахівці допомагали представників Козівської громади аналізувати освітню мережу та шукати оптимальні варіанти для її покращення.

Також своїм досвідом запровадження фінансової автономії освітніх закладів поділився заступник голови Почаївської міської ради Андрій Чубик. Під час свого виступу він навів ключові цифри щодо кількості учнів, наповнення класів та проаналізував структуру освітньої мережі Почаївської громади. Андрій Чубик з переваг фінансової автономії освітніх закладів виділив можливість в таких закладах економно та раціонально використовувати кошти, відбирати постачальників товарів та послуг. Андрій Чубик наголошував на самостійності в призначенні працівників, формуванні штату та можливості оперативно реагувати на господарські потреби закладу.