Керівник Копичинецької лікарні – з Волновахи

Сергій Миколайович Любченко, як і тисячі інших людей, змушений був переїхати на Тернопілля з Донеччини. Зокрема, з Волновахи – українського міста, що в березні 2022 року було захоплене росією.

Як живеться, працюється Сергію Миколайовичу на Тернопіллі? Звісно, він сумує за своїми рідними місцями, домівкою. Але, щоб пережити складну життєву ситуацію, поринув у роботу. Каже, що намагається максимум робити для розвитку медицини у Копичинцях.

Щоправда, хотілося б кращого фіксування галузі, але тішить, що тутешня лікарня отримує допомогу від Копичинецького гуманітарного штабу, місцевих та іноземних благодійних фондів.

За сприяння людей доброї волі та Копичинецької міської ради у медзаклад постійно надходять гуманітарна допомога у вигляді медикаментів, медодягу, обладнання, меблів, генераторів тощо. А днями у КНП «Копичинецька комунальна лікарня» надійшло обладнання у ренгенкабінет з Польщі. Медперсонал вивчає нову техніку, готується обслуговувати тут пацієнтів, надаючи більш якісні та сучасніші послуги. Медики прагнуть розвивати і хірургічний напрямок.

На черзі – ремонт ще однієї операційної, збільшення лабораторних послуг, розвиток відділень терапії, дитячого, поліклінічного тощо. Торік тут пролікували у стаціонарі 162 військових, лікарі розуміють, що ця цифра тільки збільшуватиметься через війну та поранення бійців на фронті.

Нині у лікарні є понад сто ліжкомісць, працюють 186 людей, у тому числі – 36 лікарів.

Сергій Миколайович Любченко галузі медицини віддав понад 12 років, у минулому працював у центрі первинної медичної допомоги. Каже, що галузеві стандарти скрізь однакові, просто треба докладати зусиль, щоб йти на випередження.

І хоч керівництво лікарнею – масштаб для нього новий, не боїться вдосконалюватися і за собою впевнено веде колектив, який намагається максимально якісно надавати медичні послуги не лише місцевим людям, а й внутрішньо переміщеним особам та багатьом, хто приїздить із сусідніх територіальних громад. Так, чимало тих, хто планує народжувати, обирають для цього саме Копичинецьку лікарню. Коли я була у медзакладі, поговорила з породіллю з Гусятинської громади. Жінка народила чудесного синочка, з чим ми з Сергієм Миколайовичем її привітали. Вона тільки щиро відповіла: «Народила чергового захисника для моєї України. Це вже п’яті мої пологи».

Також чимало людей приїздять у відділення гемодіалізу. Воно й не дивно, адже таких лише кілька у нашому краї. Копичинецьке – друге в області після обласної лікарні за показниками діяльності.

За словами завідуючої відділення гемодіалізу Нелі Лаврушко, послуги з гемодіалізної допомоги, окрім Копичинець, в області ще надають у Тернополі, Заліщиках, Кременці, Бучачі, Теребовлі. Відділ, який вона очолює, функціонує майже 15 років, нині тут є сім діалізних місць, які завжди заповнені. Наразі лікарня обслуговує 35 пацієнтів, а за минулий рік тут було проведено майже шість тисяч сеансів гемодіалізу. Пацієнти отримують безкоштовне лікування за рахунок державного фінансування.

Міський голова Копичинців Богдан Келічавий задоволений роботою нового керівника та медперсоналу Копичинецької комунальної лікарні. Каже, що сьогодні, коли стартувала реформа медичної галузі в Україні місцевій лікарні, як і будь-якій іншій, потрібен конкурентоспроможний клімат, ефективний менеджмент, керівник має дбати про новий якісний рівень роботи медзакладу, який влаштовував би і місцеву владу, і медперсонал, і пацієнтів.