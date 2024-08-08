Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін отримав від українців найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українською соціологічною платформою, повідомляє “Закон і бізнес”, передає “ДС”.

Так, кожен четвертий українець (25%) вважає, що Шабунін використовує образ “антикорупціонера” з власною корисливою метою. Для порівняння, журналіста Дениса Бігуса підозрюють у цьому 12,4% опитаних.

Водночас 24,6% респондентів взагалі не знали жодного зі згаданих в опитуванні прізвищ антикорупціонерів.

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, який числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві.

Зокрема, розслідують ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

Нещодавно ЦПК стверджував, що саме вони ініціювали та використали “напрацьовані контакти” для отримання Україною винищувачів F-16.

Дослідження проводилося Українською соціологічною платформою у серпні 2024 року методом CAWI (анкетування онлайн у онлайн-панелі) серед громадян України віком з 18 років. Вибірка: 2000 анкет.