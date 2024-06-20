Картину генія з Тернопільщини Івана Марчука продали за рекордну суму

Картину художника, уродженця села Москалівка, що на Лановеччині Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» продали за $300 000 на аукціоні Goldens у Києві. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва.

Початкова оцінка картини становила $150 000–200 000, але остаточна вартість сягнула $300 000. Роботу «Зійшов місяць над Дніпром» продали з приватної колекції. Новий власник, громадянин США, вирішив залишитися анонімним, він особисто подякував художнику за придбану роботу.

Нагадаємо, що у червні 2022 р. картину народного художника І. Марчука «Сад спокуси» продали на благодійному аукціоні за $120 000.