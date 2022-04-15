Кабінет мінітрів оприлюднив постанову №440, згідно з якою державні службовці зобов’язуються повернутися в Україну до 25 квітня. У разі порушення їм загрожує дисциплінарне стягнення або звільнення.

Відповідну постанову опублікували на Урядовому порталі 12 квітня.

Зазначається, що у зв’язку з виникненням загрози для життя і здоров’я багато державних службовців були вимушені тимчасово змінити місце проживання. Але багато хто з них продовжує працювати віддалено.

Схвалений документ передбачає можливість роботи працівників за кордоном у період воєнного стану лише у випадку службового відрядження. Водночас він надає право керівникам державної служби запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України. При цьому керівник держслужби може застосовувати дисциплінарне стягнення до підлеглих, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без його рішення.