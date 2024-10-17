17.10.2024 15:41

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JYSK відзначає 20-річчя в Україні

17.10.2024

Галина Кіт

50

Новини, Теми, Цікаво

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З 11.10.2024 по 31.10.2024 святкуйте 11-й День Народження Samsung Experience Store з нами! Купуйте ексклюзивні чохли на навушники за суперціною.

Товари, що приймають участь в акції:

  • Чохол для навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pringles Sour Cream & Onion Cover (GP-FPR177HIOGW) SMAPP
  • Чохол для навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pro Minions Bob Eco-Friends Cover (GP-FPR510SBNYW) SMAPP
  • Чохол для навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pro Pokémon Ultraball Cover (GP-FPR510SBJBW) SMAPP
  • Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Black для навушників серії Galaxy Buds
  • Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Orange для навушників серії Galaxy Buds
  • Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Silver для навушників серії Galaxy Buds
  • Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Silver для смартфонів серії Galaxy Flip
  • Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Orange для смартфонів серії Galaxy Flip

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Теги: JYSK

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