JYSK відзначає 20-річчя в Україні

З 11.10.2024 по 31.10.2024 святкуйте 11-й День Народження Samsung Experience Store з нами! Купуйте ексклюзивні чохли на навушники за суперціною.

Товари, що приймають участь в акції:

Чохол для навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pringles Sour Cream & Onion Cover (GP-FPR177HIOGW) SMAPP

Чохол для навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pro Minions Bob Eco-Friends Cover (GP-FPR510SBNYW) SMAPP

Чохол для навушників Samsung Galaxy Buds 2 Pro Pokémon Ultraball Cover (GP-FPR510SBJBW) SMAPP

Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Black для навушників серії Galaxy Buds

Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Orange для навушників серії Galaxy Buds

Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Silver для навушників серії Galaxy Buds

Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Silver для смартфонів серії Galaxy Flip

Сумка-чохол Samsung Experience Store x Bretone Orange для смартфонів серії Galaxy Flip

СВЯТКУЄМО ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЩОДНЯ У ПОДОЛЯНАХ- ДАРУЄМО 100 000 ПОДАРУНКІВ

З 15 по 31 жовтня!

Перетворюємо Ваш чек в подарунок. Купуй товар на суму чека від 490 гривень та отримуй ГАРАНТОВАНИЙ подарунок на вибір! Переконайся, що в чеку є як мінімум одна позиція товару одного з наших партнерів.

Готуйтесь до чарівних сюрпризів, які перетворять звичайні покупки у святкові миті!