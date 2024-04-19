Із фестивалю у Сочі на псевдовибори у Луганськ: пропагандистські контрасти для іноземної молоді

У березні російське Сочі приймало Всесвітній фестиваль молоді. І поки тисячі його учасників проводили час під пропаганду на престижному курорті, до Луганська повезли невелику групу іноземних ентузіастів налагоджувати «міжнародні відносини» з окупантами. Осінтери Центру готовності цивільних з’ясували деякі цікаві деталі візиту та ризик цієї мандрівки.

Мережування молодіжних організацій є популярною у світі практикою. На це спромоглися у Росії, організувавши фестиваль, куди приїхала молодь із різних куточків світу. Ймовірно, головна неочевидна мета цієї події для росіян — знайти та завербувати потенційних молодих іноземних агентів впливу, які озвучуватимуть проросійські наративи в світі. До слова, фестиваль майже співпав у часі з президентськими «виборами» Путіна. І якщо у Сочі молодь знайомилась, розважалась і планувала «змінювати майбутнє», то для луганської частини фесту окупанти і колаборанти підготували значно дивнішу програму для відносно невеликої групи фестивальників. За це відповідало так зване «Міністерство молоді ЛНР». Тож 9-10 березня іноземці:

пройшлися маршем головними вулицями окупованого Луганська;

поклали квіти до пам’ятника радянським солдатам і бійцям незаконних збройних формувань, які воювали проти України;

послухали пропагандистську екскурсію, подивились концерт;

зустрілись з самопроголошеними керівниками псевдореспубліки.

У текстових, фото- і відеозвітах з цих заходів не надто конкретизують хто і звідки прибув до Луганська, втім згадують про 20 іноземців з 15 країн: Перу, Колумбії, Німеччини, Іспанії, Болівії, Анголи, Намібії, Пакистану, Киргизстану та інших.

Із молодих і перспективних — у «міжнародні експерти»

Все ж одну подію варто виокремити, а саме «прес-конференцію», на якій стало відомо про деяких іноземців, яких представили в іншому амплуа, що аж ніяк не пов’язане з молодіжним фестивалем. Так у відеорепортажі «Служби новин Луганська» показали, як трьох учасників фестивалю молоді «ознайомили з підготовкою до президентських виборів у РФ».

Одним з них є намібієць Норман Моріс Нанусеб. Встановити справжність особи вдалось завдяки сторінкам у двох соцмережах: Facebook і Linkedin. Також можна бути певним у його регулярній громадській активності: на початку 2020их років він познайомився з дипломатом, представником США у Намібії. A у 2019 році брав участь у міжнародній програмі для молодих лідерів з Африки.

Ще один африканець Тесфахун Терефе (Ефіопія) на своїй фейсбук-сторінці висловив подяку за спільно проведений час на фестивалі. Допис проілюстрований двома фото, де можна впізнати хлопця на згадуваному марші Луганськом.

Крім них вдалось виявити ексучасника незаконних збройних формувань Тігана Зомбе. Про нього луганські псевдоЗМІ пишуть, що участь у бойових діях проти України припинив, і, освоївшись у Луганську, працює на одному з тамтешніх заводів. А крім того нібито був «студентом з Конго», представляв окуповану Луганщину на молодіжному фестивалі у Сочі, та… голосував у Луганську на все тій же нещодавній імітації голосування.

Візити без гарантій і страховок, але з «бонусом»

Тимчасово окуповані частини Луганщини і сусідньої Донеччини — території України, де тривають бойові дії. Перебувати там – значить довірити власну безпеку російським терористам. Вони мають досвід «теплого прийому» ВІП-гостя. А саме поранення високопоставленого російського чиновника, ексочільника Роскосмосу Дмитра Рогозіна, якого вразив уламок під час візиту в Донецьк наприкінці грудня 2022 року. Тоді посадовець святкував день народження у одному з донецьких готелів і внаслідок обстрілу споруди, в нього потрапив уламок. Відтак і для закордонних гостей відвідування Луганська може бути ризикованим.

Також варто згадати, що деякі країни Африки є сателітами чи партнерами Росії. І країна-терорист заохочує ці відносини всеможливими пропозиціями.

Саме під час луганської частини Всесвітнього фестивалю молоді, обговорили плани в освітній галузі: росіяни і їх луганські ставленики заявили про об’єднання деяких російських вишів, зокрема і Донбаського державного технічного університету в окупованому Алчевську, який «матиме філії у країнах Африки». Фейковий ректор закладу Дмитро Вишневський сказав про це відповідаючи на запитання студента з Намібії (який, до речі, у пропагандистських ЗМІ також став «міжнародним експертом»). Один з флагманів пропаганди, сайт ТАСС, присвятив такій заяві окрему новину за 10 березня, в якій псевдоректор зазначив:

На базі консорціуму «Надра» — це кілька спільних вишів — саме на вашій території, і викладатимуть вашими мовами. Це питання вже вирішено. Завдання поставив Володимир Володимирович Путін, і ми, Донбаський державний технічний університет, місто Алчевськ, беремо участь.

Цей матеріал було розроблено у співпраці проєкту KibOrg та волонтерів команди OSINT-напрямку Центру готовності цивільних фонду Сергія Притули.