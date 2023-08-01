02.08.2023 23:04

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Із 6 серпня буде інакше: для українських водіїв запроваджують зміни

01.08.2023

Ірина Нова

414

Новини, Економіка

Поширити:

Наприкінці тижня в Україні запровадять деякі зміни для водіїв. Вони пов’язані із реєстрацією транспортних засобів.

Зміни для водіїв почнуть діяти із 6 серпня. Нововведення передбачає, що автомобільні салони зможуть реєструвати машини для покупця у сервісних центрах МВС.

Надалі отримання транзитних номерів, які раніше були обов’язковими, не вимагатимуть. Таким чином українці зможуть купити транспортний засіб і виїхати з автосалону одразу із державною реєстрацією.

Простими словами, якщо покупець придбає автівку в автосалоні, то може не їхати в сервісний центр МВС, аби зареєструвати машину. Представник автосалону може це зробити за нього.

Джерело: PMG.ua

Теги: економіка, до уваги водіїв

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах