Із 6 серпня буде інакше: для українських водіїв запроваджують зміни

Наприкінці тижня в Україні запровадять деякі зміни для водіїв. Вони пов’язані із реєстрацією транспортних засобів.

Зміни для водіїв почнуть діяти із 6 серпня. Нововведення передбачає, що автомобільні салони зможуть реєструвати машини для покупця у сервісних центрах МВС.

Надалі отримання транзитних номерів, які раніше були обов’язковими, не вимагатимуть. Таким чином українці зможуть купити транспортний засіб і виїхати з автосалону одразу із державною реєстрацією.

Простими словами, якщо покупець придбає автівку в автосалоні, то може не їхати в сервісний центр МВС, аби зареєструвати машину. Представник автосалону може це зробити за нього.